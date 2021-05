Aldo Forbice è morto. Lutto nel mondo della radio ma anche del giornalismo e della televisione. Per tutti Aldo Forbice era la voce di Zapping di Rai Radio 1 ma non solo. Oggi all’età di 80 anni si è spento lasciando la moglie e le sue figlie ma anche tutti coloro che lo hanno apprezzato non solo come storico conduttore di Zapping ma anche come scrittore e saggista. Aldo Forbice era nato a Catania nel 1940, arrivò giovanissimo tra le fila dell’Avanti a Milano e già alla fine degli anni ’60, quindi poco più che ventenne entra in Rai. Dieci anni dopo è al timone della prima trasmissione in Italia dedicata al lavoro, Turno C, e qualche tempo dopo è coordinatore delle sedi regionali per il TG1 e poi come direttore a al G3. Il vero e proprio fiore all’occhiello della sua carriera rimane proprio Zapping.

Aldo Forbice è morto, la voce di Zapping di Rai Radio 1 si è spenta a 80 anni

Aldo Forbice è morto oggi a 80 anni sembra per una malattia che non è riuscito a sconfiggere ma non è stato così quando si è fatto strada tra i corridoi Rai e nel 1994 ha dato vita a Zapping, la trasmissione quotidiana radiofonica del Giornale Radio Uno che ha condotto per ben 18 anni. Intellettuale, profondamente laico, è stato impegnato anche nella Uil ed era spesso ospiti in tv anche come opinionista specie in questo lungo anno complicato che, a quanto pare, è stato anche l’ultimo della sua gloriosa vita.

