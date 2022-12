Aldo Giovanni e Giacomo “smontano” Verissimo/ Silvia Toffanin a terra dalle risate…

Aldo, Giovanni e Giacomo show a Verissimo. Non smettono di far ridere, anche durante le interviste. E non smettono di regalare anche fuoriprogramma. Come quando Giacomo Poretti ha provato a spostare una parte della scenografia dello studio, senza sapere che fosse installata. Ha provato a sollevarla, finendo quasi per staccarla. “Non possiamo avvicinarlo”.

Silvia Toffanin è scoppiata a ridere: “Aiuto, l’hai rotto!”. I due amici e colleghi hanno cominciato a rimproverarlo: “Ci sono tutti i cavi sotto, ma sei cretino? Ma Giacomo è una roba di una tecnologia che non ha neppure la Nasa. È arrivato l’incredibile Hulk! La forza che la natura ti ha dato non la devi usare così”. La conduttrice è crollata a terra dalle risate.

Silvia Toffanin ko per Aldo, Giovanni e Giacomo

Aldo Baglio all’improvviso ha preso la sua seduta e si è spostato vicino a Silvia Toffanin. A ruota pure Giovanni Storti e Giacomo. “Mi è venuto un crampo, un mancamento. Ora vorrei tornare di là ma non ce la faccio”. Giacomo addirittura ha chiesto di mandare la pubblicità a Verissimo per riuscire a riprendere fiato. “Mandiamo un filmato, oddio ho mal di pancia da quanto sto ridendo”, ha detto tra le risate la conduttrice di Verissimo.

