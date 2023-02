Aldo Grasso/ “Costanzo? Da noi esequie vip come funerali di stato. Selfie con Maria…”

Aldo Grasso, grande esperto di televisione ed editorialista del Corriere della Sera, ha commentato la decisione delle due principali reti televisive italiane, leggasi Canale 5 e Rai Uno, di trasmettere in diretta tv i funerali di Maurizio Costanzo: “Da un po’ di anni – le sue parole – le esequie dei personaggi televisivi più noti stanno diventando una sorta di funerali di Stato. Non succede in altri Paesi dove la solennità è riservata a reali, a governanti, a figure eminenti. Da noi, spesso il funerale diventa una liturgia mediale, la continuazione di un programma, come se la tv fosse l’unica istituzione che ci richiama ancora al rito, al simbolo, alla cerimonia. La tv è soprattutto consuetudine, essa stessa è una presenza quotidiana, un ospite fisso che racconta quel che succede nel mondo”.

Aldo Grasso ricorda poi come i talk show, che ormai da anni spopolano su tutte le principali reti tv, “sembrano fatti apposta per accentuare questo carattere confidenziale. Si reggono infatti su tre pilastri: la «prossimità», attraverso cui la complessità del quotidiano trova attraverso la parola una dimensione quotidiana, quasi famigliare; la «convivialità», cioè l’insistenza retorica sul valore dello stare insieme, del partecipare; la «ripetizione», la più sobria e pacata legge della comunicazione. Nulla, infatti, rende più felice lo spettatore dell’«ancora una volta»”.

ALDO GRASSO E IL FUNERALE DI COSTANZO IN TV: “I TALK SHOW…”

L’editorialista del Corriere della Sera aggiunge che ogni esperienza televisiva “Desidera insaziabilmente la ripetizione e il ritorno”, e proprio per questo motivo coloro che si presentano davanti alle telecamere, i conduttori, “Diventano figure di riferimento, «padri della patria», confidenti, membri della famiglia”.

Proprio per questo Aldo Grasso si sente in qualche modo di giustificare quelle persone che hanno chiesto un selfie con Maria De Filippi alla Camera Ardente per Maurizio Costanzo: “Le persone che inopportunamente sono andate a chiedere un selfie a Maria De Filippi hanno chiesto un favore a un’amica, a una persona considerata tale”.

