Nella giornata di ieri – lunedì 21 aprile 2025 – è morto Aldo Hugo Sallustro che da oltre tre decenni guidava con enorme successo il gruppo editoriale Panini che in Italia, soprattutto negli anni ’90, era diventato un vero e proprio fenomeno culturale e sociale tra i giovani (ma non solo) grazie agli ancora vendutissimi oggi album delle figurine dei calciatori (ed anche qui vale la pena ripeterlo: ma non solo): proprio ad Aldo Hugo Sallustro – peraltro – si deve l’attuale posizione in tutte le edicole italiane e mondiale della Panini, tornata ad essere un gruppo economicamente solido grazie alla sua saggia guida esercitata per 33 lunghi anni e passata nelle mani di diversi proprietari.

Chi è Aldo Hugo Sallustro: originario dell’Argentina, ha reso grande il gruppo Panini

Nato a Buenos Aires nel 1949, Aldo Hugo Sallustro è cresciuto con un padre presidente della Fiat argentina e uno zio fortemente appassionato di calcio, al punto che tra il 1926 e il 1937 indossò anche la maglia del Napoli: non è chiaro quando e perché sia arrivato in Italia, ma al contempo è certo che a Modena trovò ben presto una vera e propria ragione di vita, ovvero la produzione e distribuzione di quelle figurine tanto in voga tra i giovani e che erano distribuite dalla (allora piccola) Panini; e fu proprio lì che trascorré buona parte della sua vita lavorativa.

Negli anni alla Panini Aldo Hugo Sallustro ha visto susseguirsi rapidi tra loro diversi proprietari tra la Da Agostini, l’americana Marvel e – infine – la Fineldo che dopo aver risollevato il gruppo ha deciso di cederlo allo stesso Aldo Hugo Sallustro e alle sorelle Baroni: ad oggi Panini produce e distribuisce circa 5 milioni di figurine all’anno detenendo il record assoluto mondiale nel settore, con un fatturato che lo scorso anno è arrivato addirittura a 1,5 miliardi di euro; mentre non è chiaro chi succederà alla guida dopo la morte del compianto patron.