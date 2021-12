Aldo Montano abbandona il GF Vip?/ “Vorrei rimanere un altro mese ma..”

Domani sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini chiederà all’altra metà della Casa se vuole abbandonare il programma oppure rimanere. Tra coloro che vogliono lasciare il programma c’è Aldo Montano, pronto ad andar via già lunedì. Eppure nelle ultime ore potrebbe essere cambiato qualcosa. A farcelo pensare è una chiacchierata che lo sportivo ha fatto in veranda con gli amici Gianmaria Antinolfi e Giucas Casella.

Aldo Montano un addio al GF Vip quasi annunciato/ Ultima notte al GF Vip senza Manuel Bortuzzo

I tre chiacchieravano proprio degli impegni che li attendono fuori dalla Casa di Canale 5 quando Antinolfi ha ipotizzato un possibile posticipo dell’uscita di Aldo dalla Casa. “Tanto adesso Olga non c’è qui, quindi…” ha detto Gianmaria, ricordando ad Aldo che sua moglie al momento è in Russia.

Olga, moglie Aldo Montano: "Manchi patato"/ E alimenta il dubbio sulla permanenza al GF VIP

Aldo Montano vuole rimanere al Grande Fratello Vip? Una proposta in arrivo

Aldo Montano ha però fatto sapere di avere un’operazione programmata per gennaio, e ha quindi aggiunto: “Potrei rimanere per un altro mese, ma non so se si può…” Il riferimento è al regolamento del Grande Fratello Vip, secondo cui i Vipponi sono portati a fare una scelta nei tempi dettati dalla produzione; non possono quindi abbandonare il programma in una data che decidono loro. Eppure Aldo sembra pronto a tentare domani, durante la diretta, a fare la proposta a Signorini: rimanere fino a gennaio invece di abbandonare immediatamente il gioco. Cosa deciderà di fare il Grande Fratello? Va fatto notare che si creerebbe un precedente piuttosto significativo.

LEGGI ANCHE:

Aldo Montano "Canzone su coppie finte? Qui ci sta bene!"/ Frecciata ad Alex e Soleil?

© RIPRODUZIONE RISERVATA