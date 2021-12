Aldo Montano abbandona?/ La sera della decisione al Grande Fratello Vip 2021

Aldo Montano questa sera al Grande Fratello Vip 2021 dovrà comunicare a tutti la sua intenzione di rimanere all’interno della casa o meno per trascorrere il Natale con a sua famiglia. Nonostante la scorsa puntata non sia stato uno dei protagonisti la sua risata durante l’abbandono di Alex Belli non è passata inosservata al pubblico in studio e da casa che ha dato ragione a quanto affermato fin dall’inizio dal campione olimpico sulla relazione tra Alex e Soleil.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 Aldo Montano ha avuto modo di farsi apprezzare da tutti per la sua estrema sincerità detta anche a costo di risultare impopolare nei confronti del pubblico. Una sua esternazione nei confronti di Manuel, infatti, ha causato molte proteste sui social da parte degli spettatori. Lo schermidore dopo aver visto il nuotatore truccato da Lulù Selassié ha esclamato: “Manu ricordati che fuori hai una vita. Non mi tradire sul finale”. Un’esternazione che non è stata gradita dal pubblico che lo ha subito accusato di aver fatto una dichiarazione omofoba.

Aldo Montano in dubbio se lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021

Aldo Montano non ha negato di essere rimasto stupito da un cambio repentino di atteggiamento da parte di Manuel Bortuzzo che in pochissimo tempo ha cambiato del tutto atteggiamento nei confronti di Lulù diventando succube delle sue richieste senza battere ciglio e anche Manila Nazzaro appoggia il pensiero del campione olimpico.

Questa sera Aldo Montano e Manila Nazzaro dovranno decidere se proseguire la loro avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 oppure abbandonare il gioco ma, se fino a poco tempo fa la decisione sembrava sicura per entrambi i concorrenti ieri sera i due chiacchierando in giardino si sono interrogati sulla scelta da prendere e Aldo ha manifestato i suoi dubbi sull’uscire dalla casa, queste affermazioni hanno lasciato di stucco anche Sophie Codegoni che si trovava accanto ai due concorrenti che ha esclamato: “ Ah! Stiamo valutando??”

