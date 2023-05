Aldo Montano all’Isola dei Famosi 2023 per una sorpresa/ Il web: “Sempre gli stessi”

Aldo Montano sbarca all’Isola dei Famosi 2023

Dopo Nikita Pelizon, all’Isola dei Famosi 2023, sbarca anche Aldo Montano. L’ex schermidore, dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 6, è pronto a sbarcare anche in Honduras. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram ufficiale del reality show che ha confermato anche la presenza della vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. Se Nikita Pelizon farà una sorpresa a Helena Prestes, qual è il motivo dell’arrivo sull’Isola di Montano?

“Lunedì sarà una puntata scoppiettante! Anche Aldo Montano arriverà in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi!”, si legge nella didascalia della foto dell’annuncio. Quale sarà, dunque, la sorpresa che Montano farà ai naufraghi? La sua sarà una toccata e fuga o resterà più a lungo in Honduras? In attesa di scoprirlo, il web si è scagliato contro la scelta degli autori.

Il web contro l’arrivo di Aldo Montano all’Isola dei Famosi 2023

Tanti i commenti sotto il post sullo sbarco di Aldo Montano sull’Isola dei Famosi 2023 da parte di utenti che non condividono affatto tale scelta. In tanti sottolineando come l’arrivo di Nikita e Montano rappresenti un “riciclo” del Grande Fratello Vip dal momento che entrambi ne sono stati protagonisti. Altri ancora, invece, sottolineano come siano sempre gli stessi volti a partecipare ai reality show chiedendo la partecipazione di personaggi, anche famosi, che però sarebbero debuttanti per un reality.

“Non è più l’isola dei famosi…è l’isola del GF!!!”, “Riciclo del riciclo del gf… Nikita, Montano, vogliamo mettere anche Alex Belli? Che pena”, “Escono dalla casa del GF e li mandano al mare”, “Ma possibile che non ci sono altre persone.. sempre gli stessi”, scrivono gli utenti.













