Aldo Montano asfalta Antonella Fiordelisi/ “Campionessa di scherma? Fatta qualche gara…” il padre replica..

Aldo Montano e la critica ad Antonella Fiordelisi: le sue parole

Dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip 2022, è stato pubblicato un articolo su Mow che non esaltava la carriera sportiva della schermidora. Come ospite al GF Vip Party, Aldo Montano ha dato un suo parere personale sul percorso sportivo dell’influencer.

Come riporta Blogtivvu, il campione olimpico ha dichiarato: “Come se la cava? Lei ha fatto scherma a buoni livelli ma da lì a ricoprire un ruolo in Nazionale ce ne vuole ancora un po’. Tanto di cappello alle nostre schernitrici campionesse: Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Rossella Fiammingo, Mara Navarria, quelle sono le campionesse. Antonella ha fatto qualche gara a livello internazionale però da lì a ricoprire un ruolo ancora no…” L’ex gieffino, dunque, sembra aver ridimensionato di molto la credibilità di Antonella Fiordelisi nella disciplina della scherma.

La replica del padre di Antonella Fiordelisi ad Aldo Montano: il post social

Le dichiarazioni di Aldo Montano sulla carriera sportiva di Antonella Fiordelisi hanno infastidito il padre della schermidora. Stefano Fiordelisi ha, dunque, deciso di replicare duramente postando una foto di sua figlia sul podio con una coppa: “Ora mettono in dubbio anche il suo bronzo Nazionale!”

Il messaggio di Stefano Fiordelisi smentirebbe le parole del campione olimpico che ha sottolineato la mancanza di “un ruolo in Nazionale” per l’ex gieffina. Al momento, discussioni a parte, la schermidora si sta vivendo serenamente la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria, che sembra andare a gonfie vele a dispetto da quanto pronosticato dal web. Non sono mancati alcuni attacchi da parte dell’ex Gianluca Benincasa che ha minacciato battaglie legali contro la famiglia Fiordelisi.

