Aldo Montano assente al Grande Fratello Vip, quando torna?/ “Dopo la quarantena”

Perchè Aldo Montano ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP?

Aldo Montano ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2021. La notizia ha immediata scosso il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 preoccupato per il futuro del campione di scherma. Non c’è da preoccuparsi: il campione olimpico ha abbandonato solo momentaneamente la casa per motivi di lavoro; in particolare Montano dovrà partecipare ad una importantissima premiazione. L’annuncio ufficiale dell’assenza del campione è arrivato dai social ufficiali del reality show che ha comunicato: “Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente”, l’annuncio social. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena”.

Aldo Montano/ Lascia la casa del Grande Fratello Vip 2021: ecco perché

Un vero e proprio colpo di scena, anche se durante la diretta di venerdì scorso Alfonso Signorini aveva già comunicato al pubblico e ai concorrenti vip che il campione si sarebbe dovuto assentare per qualche giorno per motivi istituzionali. Montano, infatti, sarà con molta probabilità al Quirinale ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rivedere in compagnia di tutti gli altri atleti premiati e vincitori di medaglie durante le ultime Olimpiadi di Tokyo. Una premiazione a cui il campione olimpico non poteva mancare!

Aldo Montano quando rientra al Grande Fratello Vip?

Aldo Montano è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2021. Una notizia che si è diffusa velocemente sul web con i fan impazziti al solo pensiero che il loro beniamino potesse aver lasciato il reality show. In realtà Aldo è uscito dalla casa più spiata d’Italia per partecipare ad un importante incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricevere una onorificenza con tutti gli altri campioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La grande macchina del GF VIP ha prontamente precisato che: “il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena”.

Il comunicato del GF VIP lascia intendere che Montano si tratterà fuori dalla casa per diversi giorni. Una circostanza che lo vedrà costretto a sottoporsi ad un breve periodo di quarantena a causa della pandemia da Covid-19. I fan di Montano dovranno attendere sicuramente qualche giorno prima di poter rivedere il loro beniamino rientrare nella casa di Cinecittà!



