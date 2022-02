Aldo Montano attacca Alex Belli: “Comportamento vergognoso”/ “Brutto esempio”

Alex Belli lascia, questa volta in modo definitivo, la Casa del Grande Fratello Vip. La sua ospitata finisce questa sera e Alfonso Signorini lo invita ad abbandonare la Casa dalla stanza super led, senza salutare gli altri in salotto. Alex, però, non ascolta e torna in salotto dagli altri, salutandoli uno ad uno e scatenando le urla in studio di Adriana Volpe che chiede all’attore di andare fuori subito. A lei, poi, si aggiunge Alfonso Signorini che lo rimprovera e lo invita a sbrigarsi ad abbandonare la Casa. Uscito Belli dalla Casa, Signorini chiude il collegamento e chiede ad Aldo Montano la sua impressione sulle scene appena viste. Aldo, che non ha una particolare simpatia per Alex visto quanto accaduto in passato tra loro, commenta così il suo comportamento: “È davvero una cosa vergognosa! È completamente al di là delle regole, non ho commenti per esprimere una donna del genere… È anche un cattivo esempio, una persona che fa totalmente l’opposto di quello che sono le regole… brutto esempio!”

