Aldo Montano attacca Alex Belli/ “Ha fatto una cosa orribile”, poi lo imita

Aldo Montano critica il percorso di Alex Belli

Aldo Montano venerdì scorso ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 e di tornare dalla sua famiglia. Ieri l’ormai ex gieffino ha fatto una diretta sui social per rispondere alle domande dei fan. Lo sportivo ha detto la sua su Alex Belli, che all’inizio del reality show aveva stretto un bel legame con Montano: “Mi chiedete cosa penso veramente di Alex Belli. Tema molto interessante, ecco cosa vi dico di Belli. All’inizio del programma c’era una bella amicizia tra me, lui e Manuel, ci chiamavamo i tre moschettieri. Poi c’è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera, finta, non si sa“. Che sia tutto vero quanto successo con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge, oppure una grande messa in scena, Montano è certo che l’attore di Centovetrine abbia fatto un pessima figura: “Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con la moglie è una cosa orribile perché ha preso in giro tutti noi della casa del GF Vip e voi come spettatori”.

Alex Belli vs Alessandro Basciano “Sei un copia incolla”/ Geloso di Soleil Sorge?

Aldo Montano imita Alex Belli al pianoforte

Ancora più grave, secondo Aldo Montano, se fosse tutto vero: “Così facendo, da uomo ha mancato terribilmente di rispetto alla propria donna e anche a un’amicizia o amore che stava nascendo all’interno della casa con Sole. In entrambi i casi credo che sia stata una brutta figura. Le coppie sono libere di fare quello che vogliono. Io rispetto la donna che amo ed è tutto qua, ognuno fa ciò che vuole”. Durante la diretta Montano ha scoperto alcuno soprannomi che i fan hanno dato ad Alex Belli, tra cui “Egoman”: “Ognuno ha i soprannomi che merita. Egoman? Egocentrico? Può darsi, ma prima è meglio costruire qualcosa di buono e solido nella vita, poi si può peccare di egocentrismo”, ha commentato lo sportivo. Montano ha poi chiuso la sua diretta imitando Alex Belli che suona al piano cantando “Bella”, il brano di Riccardo Cocciante tratto dal musical “Notre Dame de Paris” e dedicato a Esmeralda.

Simone Bonaccorsi/ Chi è l'amico di Alex Belli che abbracciava Delia a torso nudo...

Aldo che ripete la scena di Alex che canta Esmeralda #gfvip ⚰️⚰️ pic.twitter.com/dsgrLAUMgU — Daisy (@lackoflov3) December 19, 2021

LEGGI ANCHE:

ALEX BELLI “CHIEDO SCUSA A DELIA”/ “Matrimonio? Prima facciamo un bimbo. Con Soleil…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA