Aldo Montano “Canzone su coppie finte? Qui ci sta bene!”/ Frecciata ad Alex e Soleil?

Dopo la serata di Halloween il rapporto tra Aldo Montano e Alex Belli si è definitivamente incrinato e non ci sono segni di miglioramento ma solo di pacifica convivenza tra i due. Negli ultimi tempi il campione olimpico si è più volte espresso sulla relazione tra Alex Belli e Delia Duran, intervenendo anche, qualche volta, in difesa dell’ex amico.

Il più delle volte, però, Aldo Montano si è lasciato andare a battute ironiche sulla situazione che l’attore sta vivendo all’interno e all’esterno della casa del Grande Fratello Vip 2021, come è successo durante il varietà del sabato sera quando parlando con Giacomo Urtis ha scoperto che il concorrente ha fatto una canzone che parla di coppie finte e Aldo ha commentato: “La devi cantare qui che ci sta benissimo!”.

Aldo Montano contro Alex Belli?

Aldo Montano all’interno di questa edizione del Grande Fratello Vip 2021 ha sempre espresso il suo parere contrario in merito al comportamento di Alex Belli con Soleil Sorge, definendolo anche spesso una mancanza di rispetto per sua moglie Delia Duran all’esterno della casa. A incrinare definitivamente il loro rapporto, però è stato l’episodio accaduto durante la festa di Halloween che ha scatenato l’ira del campione olimpio che si è sempre distinto per la sua calma.

Dopo la festa Aldo ha più volte dichiarato voler avere solo un rapporto civile con il suo compagno e null’altro, anche se alcuni suoi atteggiamenti lasciano intendere a tutti i concorrenti e al pubblico a casa la sua insofferenza nei confronti dell’attore. Aldo Montano infatti, non riesce a trattenere alcune espressioni facciali che valgono più di mille parole come la sua espressione stordita, diventata subito virale sul web, durante l’esibizione al pianoforte di Alex Belli in una canzone dedicata a Soleil Sorge.

