Aldo Montano con la moglie Olga dopo il GF Vip/ Festeggiano a letto: “Finalmente!”

Durante la 28esima diretta del Grande Fratello Vip, Aldo Montano ha annunciato il suo abbandono alla Casa. Lo sportivo ha salutato tutti, Manuel Bortuzzo in primis, e ha confermato ad Alfonso Signorini la scelta di tornare a casa, abbandonando definitivamente il reality. “Da sportivo ci sono già passato quest’estate con le Olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è una cosa facilissima, quindi ti comunico che faccio continuare i miei compagni da soli – ha poi spiegato Aldo nello studio di Alfonso Signorini – Noi sportivi ragioniamo ad obiettivi e io ero programmato per fare tre mesi di trasmissione. Tra l’altro ho due figli che mi aspettano e ho voglia di vederli crescere: quando mi hanno detto che mio figlio aveva messo quattro denti, ho avuto un colpo allo stomaco”.

Proprio il grande desiderio di rivedere sua moglie Olga e i suoi bambini ha spinto la sua decisione di abbandonare il reality ieri e non proseguire la sua strada fino a marzo, in attesa che fosse il pubblico a decidere la sua eliminazione. Così, appena fuori dallo studio, la prima cosa che Aldo ha fatto è correre da sua moglie Olga che ha poi immortalato i primi momenti insieme dopo la sua uscita dal GF Vip in alcune stories pubblicate su Instagram. “Finalmente è qui!” annuncia Olga, che lo riprende mentre festeggia insieme alla loro bambina. Tutti appaiono infatti felicissimi di essersi finalmente ritrovati dopo tre mesi.

