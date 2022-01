Aldo Montano contro Alex Belli/ “Ha rotto le palle! Il triangolo è stato montato”

Aldo Montano duro su Alex Belli “Lui è l’opposto di Manuel Bortuzzo…”

Aldo Montano è stato ospite della live stream con vista sulla casa del Grande Fratello Vip: “Casa Chi”. Il campione olimpionico è parso in splendida forma rispondendo alle domande dei giornalisti “Chi” Valerio Palmieri, Gabriele Parpiglia e Azzurra Della Penna. Il livornese ha anche risposto, con la consueta sincerità che l’ha sempre contraddistinto, riguardo ad Alex Belli: “Lui è l’opposto di Manuel Bortuzzo. Ho iniziato con lui una grande amicizia nella casa che poi non si è rivelata esser tale. Ci ho speso tempo”. Sul triangolo sentimentale, che coinvolge l’attore parmense, Delia Duran e Soleil Sorge, Aldo Montano ha le idee chiare: “Come si è visto, Alex Belli è una persona che gira sempre sullo stesso tema che ormai non è più neanche così interessante o costruttivo”.

Aldo Montano, il giorno dopo l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti nel corso della live-stream in diretta su Instagram “Casa Chi”. Sempre riguardo al triangolo in cui al centro pare esserci Alex Belli ha dichiarato: “E’ una roba che non mi piace. E’ stata montato, forse dall’inizio, forse strada facendo ma comunque non mi interessa, non mi diverte: ha rotto le palle! Sono abbastanza stomacato da quello che sento e risento nel corso delle puntate da mesi. Penso sia una valutazione da spettatore la mia, la stessa valutazione di molti telespettatori, credo”. Dopo diversi scontri, dentro e fuori la casa, Alex Belli e Aldo Montano ormai sono distanti anni luce.

