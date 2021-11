Aldo Montano/ Davide Silvestri vuole un confronto con l’atleta al GF Vip

Aldo Montano: punta tutto su Manuel Bortuzzo

Aldo Montano sembra aver archiviato l’accesa lite avuta con Alex Belli, ma i “tre moschettieri” non sono ancora tornati. Nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip Alfonso ha mandato in onda un video in cui è riassunta tutta la vicenda fra i due. L’abbraccio tra i due non ha convinto il conduttore: “Una parte della storia è stata tagliata” ha risposto Aldo, aggiungendo che i due hanno avuto modo di chiarirsi. Il rapporto con Manuel Bortuzzo, invece, continua a essere ben saldo.

Moglie di Aldo Montano attacca Manuel Bortuzzo/ "Forse gli fa comodo stare con Alex"

Nei giorni scorsi l’ex schermidore ha chiesto all’amico se il fatto di essere uno sportivo ha aiutato la sua ripresa fisica e psicologica dopo l’incidente. Aldo ha anche dato qualche consiglio a Gianmaria Antinolfi su come riallacciare i rapporti con Sophie Codegoni: secondo l’atleta, l’imprenditore potrebbe provare a creare anche un semplice rapporto d’amicizia con lei, per non rovinare i momenti belli passati insieme.

Olga Plachina moglie Aldo Montano/ "Soleil e Belli? Lei si sente una dea, lui recita"

Aldo Montano: confronto con Davide Silvestri?

Nei giorni scorsi Aldo Montano è stato al centro dei discorsi di Davide Silvestri e Alex Belli. Secondo Davide è giusto non piacere a tutti e tra lui Neil campione non è mai scattato un rapporto di amicizia, probabilmente perché l’attore non sta molto simpatico a Montano. Secondo Belli, invece, Aldo è abituato ai duelli e a mettersi in competizione. Davide non esclude di nominare proprio l’atleta e ammette di aver pensato anche a un confronto con lui: l’attore vorrebbe capire se Montano ha qualcosa contro di lui e come mai non abbia mai cercato un dialogo più profondo. Alex però non sembra incoraggiare l’amico verso questa direzione.

Aldo Montano e Alex Belli, la pace è tutta strategia?/ L'attore:"Mi sento in colpa" ma..

Sui social Aldo Montano continua a godere di un grande sostegno: “Se stasera non fanno vedere la clip in cui Alex parla male di mezza casa, di Soleil, di Aldo, Gianmaria ecc mi inca*o come una iena perché significa che la produzione sta proteggendo un falso manipolatore”, ha scritto un utente su Twitter.



© RIPRODUZIONE RISERVATA