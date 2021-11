Aldo Montano e Alex Belli, la pace è tutta strategia?/ L’attore:”Mi sento in colpa” ma..

Aldo Montano nelle ultime puntate è stato al centro della discussione al Grande Fratello Vip 2021, soprattutto dopo la violenta lite verbale avuta con Alex Belli nel corso della scorsa settimana per un confessionale di Alex Belli ritenuto inopportuno da Aldo durante la serata di Halloween in cui tutti i concorrenti hanno alzato il gomito. Durante l’ultima puntata i due hanno avuto un confronto molto acceso voluto da Alfonso Signorini che sperava che i due concorrenti potessero finalmente chiarirsi; in questa occasione Aldo Montano durante la scorsa puntata ha chiesto scusa a tutto il pubblico per quanto accaduto e per il suo comportamento, a tratti molto aggressivo nei confronti dell’attore.

Domenica Aldo e Alex, dopo quanto accaduto durante la puntata di venerdì 5 novembre finalmente essere giunti ad un chiarimento totale. I due concorrenti parlando in giardino in maniera pacata si sono finalmente parlati in maniera civile e hanno esternato tutti i loro sentimenti. Aldo Montano ha detto all’attore di essere rimasto segnato da quanto accaduto anche se non porta rancore, ma: “Dal momento in cui si rompono determinati equilibri positivi, mi torna difficile far finta di niente e andare avanti”. Anche Alex ha esternato i suoi sentimenti al compagno: “Mi sento in colpa del fatto che io ti abbia trascinato in questa roba”. Tra i due il rapporto di amicizia che c’era in precedenza sembra insanabile ma questo per Aldo non vuol dire che tra di loro non ci possa essere un altro tipo di rapporto: “Vado avanti nella vita e nella collaborazione delle cose ma con una percezione diversa rispetto a quella che avevo prima”. Alex ha rivelato al suo compagno: “Quella notte l’affermazione mi è entrata dentro come una lama e la prima cosa che volevo fare al mattino era sentirlo dire dalla tua bocca”. I due ragazzi hanno concluso la conversazione con Alex che ha ricordato al campione olimpio l’affetto che prova per lui e un abbraccio che segna così la definitiva pace tra i due concorrenti.

Aldo Montano ritrova la serenità al Grande Fratello Vip 2021

Serenità ritrovata per Aldo Montano all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 che dopo la pace fatta con Alex Belli vive la sua esperienza all’interno del reality in maniera più tranquilla con il comportamento che l’ha contraddistinto prima di questa lite con l’attore. Aldo Montano ha ritrovato il buon umore all’interno della casa e durante il compleanno di Miriana Trevisan ha voluto mandare un dolce messaggio a casa per sua moglie Olga in occasione del loro anniversario, su di un palloncino rosso ha scritto un messaggio di dedicato alla moglie commentando: “Buon anniversario amore mio, mi manchi tanto”.

Questa mattina i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 si sono svegliati tutti di buon umore all’interno della casa e Alex Belli in compagnia di Davide Silvestri danno prova a tutti delle loro doti da ballerini; anche Aldo è voluto intervenire nel siparietto ballando con Katia Ricciarelli, segno di un ritrovato rapporto tra tutti i concorrenti della casa. Questa sera Alfonso Signorini cercherà la conferma da parte dei diretti interessati?



