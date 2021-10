Aldo Montano e Antonella Mosetti, perché la storia è finita?/ “Lei non voleva…”

Aldo Montano consiglia Manuel Bortuzzo di chiudere la relazione con Lucrezia Selassiè. Dopo aver ascoltato lo sfogo del nuotatore, Aldo gli ha consigliato di parlare apertamente con Lulù spiegandogli le sue intenzioni: “Dille quello che pensi con l’educazione che hai. Lei è molto dolce e sensibile, però è giusto che tu pensi a quello che è meglio per te”. Aldo è diventato il miglior confidente di Manuel Bortuzzo tanto che in un’altra occasione lo sportivo lo aveva intimato di vivere serenamente il suo rapporto con Lucrezia senza avere la foga di correre: “Il discorso del “non correre, e non fare” va bene, è giusto. Però non è nemmeno il luogo e la situazione adatta. Nascono storie d’amore anche qua dentro, una ce l’abbiamo ben nota, diciamo che io con il mio carattere non sarei propenso a far nascere nulla qua dentro”.

Aldo Montano attacca Sonia Bruganelli e il GF Vip/ "Soleil senza salvataggi sarebbe in nomiation"

Poi aveva aggiunto che era meglio proseguire fuori la frequentazione: “Fuori hai modo di conoscerla veramente”. Al suo rientro nella casa del Grande Fratello Vip, Aldo aveva chiesto a Manuel se volesse avere maggiore privacy con Lucrezia e si era disposto a dormire altrove. Manuel però aveva rifiutato l’offerta mostrandosi infastidito. Una reazione che aveva fatto presagire un allontanamento tra i due.

Aldo Montano quando torna al GF Vip?/ Manca poco ma già causa la lite tra Manuel e Lulù Selassiè

Aldo Montano e Antonella Mosetti, emerge un retroscena sulla loro rottura: “Lei non voleva…”

Aldo Montano e Antonella Mosetti si sono lasciati perché non hanno trovato un punto d’incontro. A rivelare il retroscena inedito è stato il giornalista Roberto Alessi. Un addio che sarebbe dipeso quindi dalla bella soubrette. Il giornalista ha rivelato: “Aldo voleva vivere a Livorno e seguire anche l’attività del padre. Lei voleva Roma, aveva la figlia Asia piccola. Io le dicevo: “Sposatevi”. Lei mi diceva: “A Livorno mai”.

La storia tra Aldo Montano e Antonella Mosetti durò dal 2007 al 2012 e fece sognare i fan della coppia che speravano per loro in un futuro insieme. La vita però è andata diversamente anche se Antonella conserva ancora oggi bei ricordi dello sportivo. Proprio di recente, la Mosetti ha dichiarato su Instagram: “Solo io so davvero chi sei…Una persona meravigliosa ora! Anche merito mio”. A cosa avrà voluto alludere Antonella con quell’”ora”? Prima Aldo non era meraviglioso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA