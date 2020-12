Aldo Montano e la moglie Olga incinta positivi/ “Abbiamo tosse, febbre e dolori…”

Aldo Montano e la moglie Olga, incinta del secondo figlio, sono positivi al covid così come la loro bambina, la piccola Olimpia di tre anni. Ad annunciarlo è stato il campione olimpionico che, ai microfoni dell’Ansa, ha spiegato di trovarsi in isolamento da ieri con la sua famiglia, di essere sotto controllo medico e di avere diversi sintomi. “Siamo acciaccati forte, tutti e tre a casa con Covid da ieri”, ha detto all’Ansa lo schermidore. “Per ora abbiamo tosse, febbre e dolori ovunque… Stiamo sotto controllo, sperando che finisca così”, ha aggiunto lo schermidore che ha vinto la medaglia d’oro individuale nella sciabola all’Olimpiade di Atene 2004. Montano si aggiunge così alla numerosa lista di sportivi che hanno contratto il virus, ultimo il campione di Formula 1 Lewis Hamilton.

ALDO MONTANO E LA MOGLIE OLGA: A MARZO 2021 IL SECONDO FIGLIO

Non è semplice per Aldo Montano e la moglie Olga gestire l’isolamente con una gravidanza in corso e una bambina piccola. La coppia, tuttavia, sta affrontando tutto sperando di superare il momento il prima possibile per tornare a godersi l’attesa del secondogenito che nascerà a marzo 2021. “Mia moglie Olga Plachina e io aspettiamo il secondo figlio. Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già cambiato la vita… ora sarà stravolta!“, ha dichiarato Montano lo scorso ottobre ai microfoni del settimanale Chi. Montano, inoltre, punta alle Olimpiadi del 2021 per concludere la sua straordinaria carriera che avrebbe voluto concludere la scorsa estate proprio con le Olimpiadi, poi rinviate per il Covid.



© RIPRODUZIONE RISERVATA