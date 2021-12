Aldo Montano e Manila Nazzaro abbandonano il GF Vip?/ Ripensamenti e dubbi…

Il momento della verità è finalmente arrivato. Dopo Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè, Carmen Russo, Giucas Casella e Francesca Cipriani con quest’ultima che ha deciso di non accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021, questa sera, nel corso della nuova puntata del reality, gli altri concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa lo scorso 13 settembre, risponderanno alla domanda di Alfonso Signorini che chiederà se resteranno nella casa o abbandoneranno il reality. Se Davide Silvestri, dopo vari dubbi e incertezze, ha deciso di continuare a giocare e, questa sera, annuncerà di voler accettare il prolungamento, Aldo Montano e Manila Nazzaro hanno ancora tanti dubbi.

Il campione olimpico, fino a pochi giorni fa, sembrava deciso a salutare tutti per tornare dalla propria famiglia. Nelle scorse ore, però, è apparso nuovamente dubbioso. “Cosa facciamo?“, ha chiesto Manila Nazzaro. “Non lo so”, è stata la risposta di Montano che ha sorpreso Sophie Codegoni presente in quel momento e che, esattamente come Gianmaria, Manuel e Lulù, si augura che possa restare. Montano, poi, ha aggiunto di aver parlato ancora con la famiglia: cosa farà, dunque, il campione?

Se la decisione di Aldo Montano dipende esclusivamente dalla sua volontà, quella di Manila Nazzaro è legata ad alcuni problemi familiari da risolvere. L’ex Miss Italia, prima di parlare con la propria famiglia, aveva deciso di accettare il prolungamento. Una telefonata, però, ha cambiato tutto. Manila si augura di poter restare nella casa, ma le incertezze sono ancora tante. A parlare della permanenza o meno di Manila nella casa è stato il compagno Lorenzo Amoruso.

“Ci sono dei problemi familiari che stiamo cercando di risolvere. Chiaramente ci stiamo impegnando tutti, tutta la famiglia e non solo. Nel momento in cui ci sarà, speriamo, una soluzione la decisione sarà comunque di Manila”, ha spiegato Amoruso sui social. Cosa farà, dunque, la Nazzaro? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

