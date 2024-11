Aldo Montano e Olga Plachina saranno due degli ospiti della trasmissione tv Verissimo, programma che andrà in onda sabato 30 Novembre 2024 e che vedrà la conduzione di Silvia Toffanin. La coppia è piuttosto unita e Aldo ha trovato con Olga la felicità e la serenità che da tempo puntava a trovare. I due hanno due figli, Olympia e Mario, andiamo a vedere chi sono.

Aldo Montano ha 45 anni mentre la moglie Olga Plachina è più giovane ed ha invece 27 anni. Entrambi sono legati al mondo dello sport, Aldo è uno schermidore mentre Olga è una velocista e modella russa. I due si conoscono del 2015, nel 2016 si sposano e l’anno successivo, il 27 Febbraio 2017 nasce la loro prima figlia Olympia.

Il nome Olympia è datogli dal padre in onore della sua lunga carriera come schermidore mentre come secondo figlio la coppia ha avuto il secondogenito Mario, nato a Marzo 2021. Se prima aveva la fama di ‘sciupafemmine’ con Olga Aldo ha trovato la serenità e l’amore a 38 anni, con i due che sono più uniti che mai e con loro anche la loro famiglia.

Aldo Montano e Olga Plachina, chi sono i figli Olympia e Mario

L’uomo ha raccontato del suo rapporto con la paternità come una cosa naturale e per annunciare la figlia Olympia sui social dichiarò: “Ciao mondo, mi chiamo Olympia. Sto bene, mamma è stata forte e coraggiosa, papà ci è stato vicino e non è nemmeno svenuto. Sono tutti tanti contenti e mi dicono che sono la loro vittoria e medaglia più grande”.

Qualche anno dopo è poi nato Mario, nato in un periodo non facile come l’era Covid. Durante la gravidanza sia Aldo Montano che la compagna sono risultati positivi e quindi – come potete immaginare – non è stato semplice affrontarla. Attraverso un lungo post social i due hanno raccontato la nascita del piccolo Mario: “Ti sei fatto attendere, ma finalmente ieri sei arrivato! Sei già molto coraggioso perchè sei nato in un periodo difficile per tutti noi ma d’altronde le cose facili non ci sono mai piaciute”.

Aldo ha dato il benvenuto al piccolo ario e l’ha definito cosi: “Benvenuto Mario, insieme alla tua sorellina e alla nostra mamma speciale Olga Plachina sei la nostra medaglia più bella, o perchè no la ciliegina sulla torta” e probabilmente la coppia ha racconterà qualcosa in più su come stanno crescendo i piccoli Olympia e Mario, ancora in età piuttosto tenera.