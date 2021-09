Aldo Montano è tornato al GF Vip/ Quarantena per due giorni nella Love Boat

Aldo Montano, dopo un breve periodo di assenza, è tornato nella casa del Grande Fratello Vip. Settimana scorsa lo schermidore ha lasciato il bunker di Cinecittà per partecipare a un evento istituzionale, fissato in precedenza: il Presidente Sergio Mattarella ha ricevuto gli atleti italiani campioni alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020. Montano, però, non si è ancora ricongiunto al resto del gruppo, ma trascorrerà qualche giorno da solo sulla Nave dell’amore. Aldo deve infatti concludere il periodo di quarantena previsto dalle regole anti Covid-19, prima di rientrare ufficialmente in casa. Montano si unirà ai suoi coinquilini nel corso della puntata di venerdì 1 ottobre. Mentre faceva un giro di ricognizione alla scoperta della lussuosa Love Boat, Aldo è apparso piacevolmente colpito dalla location in cui dovrà stare da solo per i prossimi due giorni.

Aldo Montano assente al Grande Fratello Vip, quando torna?/ "Dopo la quarantena"

Il ritorno di Aldo Montano: la lite tra Alex e Samy

Rientrato al Grande Fratello Vip, Aldo Montano ha approfittato del momento di solitudine per mandare un messaggio a sua madre: “Mamma tanti auguri! Oggi è il tuo compleanno, purtroppo non possiamo passarlo insieme ma sono sicuro che sarai attaccata alla televisione. Ti mando un bacio grande, sei una donna meravigliosa e una mamma splendida”. Il ritorno di Aldo ha portato molta euforia nella casa ma ha anche scatenato un’animata discussione. Quando il Grande Fratello ha rivelato il ritorno di Aldo, Alex Belli ha zittito tutti nel tentativo di ascoltare la voce dell’amico. Il gesto dell’attore ha dato particolarmente fastidio a Samy Youssef, che dopo cena ha voluto affrontare Belli. Tra i due è nata un’accesa discussione: “Aldo manca a te come manca a tutti”, ha detto il modello egiziano, lamentatosi del fatto che l’attore lo abbia zittito per poter parlare con l’amico appena ritornato.

