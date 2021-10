Aldo Montano, Gf Vip 2021/ Dai sospetti su Vera Miales agli attacchi di Soleil Sorge

Aldo Montano gioca da solo al Grande Fratello Vip 2021 ed ora è ancor più evidente. Abituato alla pedana di scherma, il plurimedagliato atleta olimpico non ha timore di mostrarsi per quello che è e nelle ultime giornate all’interno della casa del Grande Fratello Vip lo si è visto più volte al centro dell’attenzione. Da atleta sensibile quale è, durante il lungo colloquio avuto con Manuel Bertuzzo, ha parlato dei temi relativi alla disabilità, del valore dello sport come opportunità di riscatto per chi portatore di handicap, dell’importanza mondiale delle Para-olimpiadi come momento di sport vero, sincero, autentico. Ma Aldo Montano si è mostrato anche interessato al gossip nel momento in cui, dopo l’entrata in diretta della giovane fidanzatina di Amedeo Goria, Vera Miales, l’atleta avrebbe messo in dubbio la serietà sentimentale della showgirl.

Aldo Montano ha il sospetto, che condivide anche con una buona percentuale di pubblico sui social, che Vera Miales stia sfruttando l’occasione mediatica del Grande Fratello, dove il fidanzato Amedeo Goria è protagonista nel bene o nel male, per far parlare di sé. Quindi, l’atleta ha cercato di capire se la Vera Miales sia sincera oppure se, durante la permanenza di Amedeo nella casa, la giovane soubrettina possa avere altre relazioni tenute segrete.

Aldo Montano attaccato da Soleil Sorge al Gf Vip 2021

Ma Aldo Montano negli ultimi giorni è finito nel mirino di Soleil Sorge, andata letteralmente su tutte le furie per un comportamento dell’atleta. La blogger e modella con natali californiani ha, come nel suo costume di donna diretta e con pochissimi filtri, dichiarato che l’atleta non è affatto convenzionale e conforme al comportamento tra persone civili. Lo ha definito spesso volgare durante i discorsi tra inquilini, sporco e con assoluta mancanza di rispetto quando, uscito dalla sauna tutto sudato, si butta in piscina senza prima passare dalla doccia. Insomma, Soleil non ha una grande opinione dell’atleta azzurro e ciò è palese e divide i social tra chi si schiera con la blogger, chi con Montano.

Il fatto è che Aldo Montano è amato da tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 tranne da Soleil Sorge, ma la blogger non ha nessun problema a trovarsi ad essere Don Chisciotte tra tanti Sancho Panza e Montano, da parte sua, godendo della stima del gruppo, quindi impavido nel sapere che difficilmente andrà in nomination nelle prossime puntate, continua la sua vita a modo suo senza preoccuparsi del parere della bella Soleil. “Sembra non si possa mai dire nulla su Montano“, ha dichiarato l’influencer, con Aldo che ha schivato l’affondo replicando con una mossa di fioretto dal sorriso beffardo.



