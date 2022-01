Aldo Montano/ “Katia vs Lulù al GF Vip? Ricciarelli prepotente, ci sta marciando su”

Aldo Montano è stato indubbiamente uno dei grandi protagonisti dell’edizione corrente del Grande Fratello Vip, che il campione olimpico ha abbandonato prima di Natale proprio per trascorrere le festività natalizie assieme alla sua famiglia. Proprio in relazione al reality show di Canale 5, l’ex azzurro della scherma, che ritroveremo ospite nella serata odierna ad “Avanti un altro! Pure di sera”, ha commentato nell’ambito di una delle sue seguitissime dirette Instagram le tensioni continue che si registrano fra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè, dolce metà del suo amico del cuore Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassié come farà lontana da Manuel Bortuzzo?/ Potrebbe abbandonare anche lei?

Un vero e proprio scontro generazionale, quello tra la principessa di origini etiope e la cantante lirica, che nelle scorse settimane ha suscitato numerose polemiche, tanto da costringere addirittura Alfonso Signorini, conduttore del format, a effettuare un’incursione nella Casa per una strigliata di gruppo, effettuata sia di persona che in collegamento audiovisivo in un altro momento. Eppure, tra le due donne non scorre propriamente buon sangue e anche Manuel si è allontanato dalla Ricciarelli per schierarsi in difesa della sua fidanzata. Sulla questione, Aldo Montano ha dimostrato di avere decisamente le idee chiare…

Katia Ricciarelli perdona Davide Silvestri/ "Non provo rancore ma ho notato che…"

ALDO MONTANO: “SU KATIA E LULÙ DICO CHE…”

Proprio nel corso della diretta video fatta su Instagram, Aldo Montano ha espresso il proprio pensiero senza filtri sulla querelle che coinvolge Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè. Queste sono state le parole del campionissimo toscano: “Katia non ci può marciare e diventare prepotente perché è più grande e ha fatto più cose di lei. Io Lulù l’ho sempre vista come una ragazza molto semplice e sensibile. Se è arrivata a mancare di rispetto forse è… non giriamoci intorno, dai!”.

E, ancora: “Il fatto scatenante è stato quello. Lulù si è sempre comportata benissimo in questi tre mesi. Sopra le righe, ma perché lo è lei. È divertente anche così. È fuori nel suo essere fuori, è una persona meravigliosa, dotata di grande sensibilità, grande sensibilità”. Insomma, Aldo Montano non ha dubbi: questa volta, dalla parte del torto c’è Katia Ricciarelli.

Aldo Montano dolce dedica a Manuel Bortuzzo/ "Hai aperto il mio cuore, grazie piccolo grande uomo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA