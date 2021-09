Aldo Montano moglie e figli: Olga, Olimpia e Mario/ “Non ci piacciono cose facili”

Olga Plachina, Olimpia e Mario, sono la moglie e i figli di Aldo Montano. Il concorrente del Grande Fratello VIP, ad una sola settimana dall’ingresso nella casa, si appresta a ricevere una bellissima sorpresa. L’atleta sarà uno dei protagonisti della puntata di questa sera e la sensazione è che sua moglie Olga possa essere coinvolta. “Io e lei ci siamo sposati in gran segreto, almeno così credevamo quando siamo andati in Siberia”, aveva raccontato l’ex di Antonella Mosetti al settimanale Chi.

Perché Jo Squillo indossa il burqa al Grande Fratello Vip?/ "Per le sorelle di Kabul"

Da lì a poco, esattamente nel 2017, l’arrivo della prima figlia, la piccola Olimpia, che oggi ha cinque anni. Lo sciabolatore livornese e l’affascinante Olga hanno fatto bis nei mesi scorsi, diventando genitori di Mario, annunciato a gran sorpresa via Instagram con un dolce messaggio che intenerito i fan.

GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Diretta: il messaggio toccante di Aldo Montano (3a puntata)

Olga, Olimpia e Mario, moglie e figli di Aldo Montano: una famiglia coraggiosa

Come dicevamo Aldo Montano è diventato padre per la prima volta nel 2017, mentre la seconda risale ad alcuni mesi fa, in pieno periodo di pandemia. Aldo Montano ha interpretato a suo modo la nascita del piccolo Mario, attribuendo al figlio grande coraggio e audacia. E in effetti non ha tutti i torti, considerando il momento storico complicato per via della crisi sanitaria.

“Le cose facili non ci piacciono. Sei già molto coraggioso, perché hai deciso di venire al mondo in un momento storico difficile”, le parole di Aldo Montano. “Benvenuto Mario, insieme alla tua sorellina e alla nostra mamma speciale, sei la nostra medaglia più bella! E, perché no, la nostra ciliegina sulla torta”, aveva scritto l’atleta nella dedica postata sui propri social.

Katia Ricciarelli perché non ha avuto figli?/ "Per la carriera ho rinunciato a tanto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA