Aldo Montano/ Operazione a spalla e anca dopo il Grande Fratello Vip? Intanto “trama” Katia Ricciarelli…

Aldo Montano, dovrà operarsi per problemi fisici a spalla e anca

Direttamente dalla pedana delle Olimpiadi di Tokyo, Aldo Montano è approdato alla casa del Grande Fratello Vip con l’intenzione di vincere. Nella clip di presentazione ha raccontato la sua vita: in questo momento è felicemente spostato ha due splendidi bambini. È la seconda volta che partecipa a un reality con Katia Ricciarelli, in passato hanno fatto parte del cast de “La fattoria“. Nella prima puntata, prima di superare la Porta Rossa ha ricevuto una sorpresa da parte degli amici del club di scherma a Roma.

Ha accettato di entrare nella Casa perché spera che lo possa aiutare a riflettere meglio. Aldo Montano ha già conquistato i cuori dei suoi fan e della sua amica di avventura Katia Ricciarelli. Purtroppo per l’atleta, nonostante nelle ultime Olimpiadi ha guadagnato una medaglia d’argento, è arrivato per lui il momento cruciale di dire addio alla scherma, difatti dovrà operarsi per problemi fisici a spalla e anca e questo gli impedirà in futuro di prendere in mano una spada. Mentre lo raccontava si è commosso perché sa che questo sport gli ha dato molto nella vita, ma si è reso conto che non è più in grado di andare oltre.

Aldo Montano: alleanza con Katia Ricciarelli?

Per Aldo Montano il Grande Fratello Vip è una buona opportunità per farsi conoscere nel mondo dello spettacolo. In passato ha già fatto delle esperienze televisive, in futuro vorrebbe continuare. Agli occhi del pubblico non è passato inosservata la sintonia tra Aldo Montano e Katia Ricciarelli: la complicità tra i due è evidente e le conversazioni sono molto confidenziali, oltretutto avendo partecipato insieme a un altro reality sono già collaudati.

I due potrebbero dare vita a un’alleanza? Se per Montano le ultime Olimpiadi sono state il punto di arrivo perla sua carriera sportiva, il GF rappresenta un trampolino di lancio per nuove avventure. In questi giorni sul web circola a notizia che durante la prima notte nella Casa, la Ricciarelli avrebbe usato una tipica espressione veneta, molto colorita, ripetuta successivamente da Montano, che potrebbe portare a una squalifica. Tra i fan del GF si è acceso un dibattito su Twitter.

