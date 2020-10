Aldo Montano papà bis, Olga Plachina incinta/ “2021 secondo figlio e Olimpiadi!”

Aldo Montano papà bis? Sono lontani i temi in cui il campione era un giovane che strizzava l’occhio al mondo dello spettacolo, alle star delle tv e alla movida, adesso Aldo Montano è un marito e un padre di famiglia, una famiglia che presto si allargherà ancora con l’arrivo del suo secondo figlio. E’ lui stesso ad annunciarlo in una intervista rilasciata al settimanale Chi in cui rivela al mondo che la moglie Olga Plachina è incinta e che il prossimo mese di marzo i due potranno stringere tra le braccia il loro bambino: “Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già cambiato la vita… ora sarà stravolta!”. Ma le novità per lui non saranno queste, anzi. Secondo quanto rivela al settimanale, il giovane è pronto a tornare in pista.

ALDO MONTANO PAPA’ BIS E CAMPIONE NEL 2021?

In particolare, in un passaggio di questa intervista, Aldo Montano rilancia: “Avrei voluto concludere la mia carriera la scorsa estate, visto che ho 42 anni, ma ho deciso di gareggiare alle Olimpiadi 2021: l’anno prossimo il Covid non mi fermerà”. A quanto pare dopo questo anno un po’ così, per Aldo Montano sono in arrivo un secondo figlio e un possibile successo anche sportivo per chiudere poi la sua carriera. Riuscirà a portare a casa tutto? Lo scopriremo solo nel 2021 quando la vita di tutti, si spera, tornerà a correre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA