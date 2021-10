Aldo Montano/ Perché ce l’ha con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip?

Da quando Aldo Montano è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo la breve assenza per motivi istituzionali, gli equilibri tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono saltati. Alfonso Signorini ha aperto la puntata di venerdì con le immagini di Manuel mentre si sposta per la casa camminando con le sue gambe aiutato dal deambulatore e da Aldo e Alex. L’amicizia tra il nuotatore e Montano è molto forte, dal primo giorno che si sono incontrati dentro la Casa si sono trovati in sintonia, tanto da alimentare la gelosia di Lulù.

Aldo nei confronti dell’amico è molto protettivo, è sempre disponibile ad ascoltarlo e a dargli il consiglio giusto: “Dille quello che pensi con l’educazione che hai. Lei è molto dolce e sensibile, però è giusto che tu pensi a quello che è meglio per te”, ha detto lo schermidore a Manuel, parlando del suo rapporto con la principessa.

Dentro la casa Aldo Montano è sempre molto attivo e propositivo. Con Alex Belli, ha aiutato Giucas Casella a mandare un messaggio d’affetto al nipotino Giacomo. Gli utenti social si sono molto divertito con l’imitazione che Aldo ha fatto di Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani. Il filmato non è passato inosservato e ha fatto il giro del web tra risate e divertimento dei follower.

Gli inquilini non sono stati da meno e hanno applaudito la sua performance. Nell’ultima puntata Aldo Montano è stato il preferito della Casa e alle nomination ha fatto il nome di Soleil Sorge perché caratterialmente non si prendono: “Aldo è stato l’unico che ha avuto il coraggio di votarla dopo che tutti gli altri era da settimane che rompevano le palle che era immune e non potevano mai votarla”, ha commentato un utente, difendendo la nomination dell’ex schermidore.

