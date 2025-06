Aldo Montano: nuova operazione per il campione

Ad un anno di distanza dall’operazione all’anca, Aldo Montano torna in ospedale a causa della spalla. Dopo anni di allenamenti e gare con cui è diventato un campione indiscusso di scherma, oggi, Aldo Montano paga il conto come spiega lui stesso sui social annunciando il ricovero in ospedale. Determinati movimenti hanno usurato alcune parti del corpo del campione che, ora, sta correndo ai ripari sottoponendosi ad operazioni chirurgiche. Lo scorso anno, così, ha dovuto mettere una protesi all’anca seguendo, poi, una riabilitazione che gli ha permesso di tornare presto nuovamente in forma.

Oggi, a distanza di dodici mesi, Montano sta pagando il conto per la spalla. Con una serie di foto scattate in ospedale, il campione ha spiegato il motivo del nuovo ricovero ricevendo tanto amore e supporto dai fan, ma anche dagli amici.

Le parole di Aldo Montano

“Work in progress… again! La scherma mi ha dato tutto. Medaglie, emozioni, soddisfazioni. Ma in cambio ha chiesto il conto… pezzo per pezzo”, scrive Montano condividendo le foto dall’ospedale. “Oggi è il turno della spalla: pit stop tecnico con il mitico Prof. Giuseppe Porcellini e lo staff top dell’Ospedale di Sassuolo. Un altro passaggio obbligato per tornare a sentirmi al 100%—dentro e fuori dalla pedana”, scrive ancora. “Grazie a tutti quelli che mi stanno vicino, a chi mi cura e a chi mi sopporta. Non è la prima riparazione… e non sarà l’ultima. Ma sapete com’è: i guerrieri non si fermano, cadono, si rialzano e ripartono”, conclude il campione.

Tanti i commenti sotto il post tra cui quello ironico di Massimiliano Rosolino: “Praticamente torni 20enne

Los Angeles”, scrive Rosolino. “Sacrifici prima e sacrifici dopo però ne è valsa la pena! Sei e sarai un vero guerriero! Daje tutta Aldo”, scrive un fan a cui si uniscono tutti gli altri.