Aldo Montano, rissa sfiorata con Alex Belli in diretta/ “Uomo piccolo e ridicolo!”

Che tra Aldo Montano e Alex Belli non scorra buon sangue è ormai cosa nota e chiunque non ne fosse a conoscenza, ne avrà avuto prova nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Tra i due è scoppiata l’ennesima lite nel corso di una pubblicità ma la cosa è stata portata alla luce da Alfonso Signorini che ha fatto notare l’assenza di Alex in studio. “Belli ha lasciato lo studio”, ha annunciato. Poi però ha raccontato di una lite avvenuta con Aldo che, dal canto suo, ha confermato, dichiarando: “Fa il provocatore di basso livello, con me casca malissimo!”

Adriana Volpe "Discorso di Alex una Supercaz*la"/ Lui "Lo dici a qualcun altro"

“Ma è vero che vi stavate picchiando?”, ha allora chiesto Signorini. “No no, siamo contro la violenza, però io spero che un calcio nel sedere glielo dia la moglie!” ha replicato pungente. Pochi minuti dopo, Alex ha però fatto il suo ritorno in studio. Signorini non si è lasciato sfuggire il momento, chiedendo a Belli la sua versione dei fatti. Lui ha replicato: “Una diatriba atavica con Aldo che mi provoca e, di conseguenza, io rispondo.” Aldo, però, lo ha interrotto immediatamente, dicendo che è stato lui a provocarlo: “Fai tutto tu, tu apri e chiudi!” Così lo ha accusato: “sei un uomo piccolo così! Mi hai messo un dito in faccia! Sei ridicolo!”

LEGGI ANCHE:

DELIA DURAN/ "Soleil? Senza rispetto", poi attacca Alex "Mania di protagonismo!"Cosa hanno fatto sotto le lenzuola Alex Belli e Soleil?/ Delia: "C'è stata intimità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA