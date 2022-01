Aldo Montano scrive a Manuel Bortuzzo “Al tuo fianco”/ “Inizia un nuovo capitolo”

Manuel Bortuzzo ha dato tanto a questo Grande Fratello Vip ma ha anche ricevuto tanto. Ieri, in diretta, ha abbandonato la Casa di Cinecittà per tornare alla sua vita ma lo ha fatto portando con se un grande amore, quello con Lulù Selassiè, e tante amicizie. La più importante è sicuramente quella con Aldo Montano. I due sportivi si sono conosciuti e subito capiti nella Casa di Canale 5 e, una volta fuori, si sono riabbracciati tra le lacrime.

ROSSELLA CORONA, MAMMA MANUEL BORTUZZO PER LA PRIMA VOLTA AL GF VIP/ "E' stata dura"

Aldo, però, non è riuscito a dirgli ciò che desiderava a causa della forte emozione provata. È per questo che lo ha fatto con un lungo post pubblicato su Instagram, affiancato da una foto scattata proprio ieri nello studio del Grande Fratello Vip dopo l’uscita di Bortuzzo. Nel post, Aldo esprime non solo la gioia nell’averlo di nuovo al suo fianco, ma anche la voglia di rimettersi in gioco insieme e realizzare tanti importanti obiettivi.

MANUEL BORTUZZO ABBANDONA LULU' SELASSIE'/ "Lascio il GF VIP, non sono sereno"

Aldo Montano, la toccante dedica per Manuel Bortuzzo

“Caro Manuel, ieri sera mi sono davvero mancate le parole!” inizia il post di Aldo Montano. “Volevo solo abbracciarti forte e rivederti a casa! Adesso hai la tua vita da riprendere in mano, hai da raggiungere tanti obbiettivi e devi cercare di trasformare la tua serenità in felicità.”, augura poi a Manuel. E continua: “All’interno della Casa del GF hai trovato amore e amicizia ed hai capito che puoi riuscire a fare tante cose che prima ti facevano paura. Porta con Te tutto ciò che di buono hai trovato in quest’esperienza e usa le cadute e ciò che di negativo c’è stato come lezione di vita. Forza Manuel, ieri varcando quella porta rossa hai aperto un nuovo capito lo della tua vita, tutto da scrivere! Io sarò al tuo fianco #gfvip”, gli promette alla fine.

JENNIFER BORTUZZO, SORELLA MANUEL BORTUZZO/ "Hai portato al GF VIP valori che si sono persi"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aldo Montano (@aldomontano)





© RIPRODUZIONE RISERVATA