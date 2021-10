Aldo Montano/ Sempre difeso da Katia al GF Vip, l’amore nato a La Fattoria

Aldo Montano: nessun feeling con Soleil Sorge

Aldo Montano ha legato molto con Manuel Bortuzzo dentro la casa del Grande Fratello Vip, tanto da essersi commosso sentendo il giovane ragazzo suonare il pianoforte. L’ex campione, invece, non riesce proprio a sopportare Spleil Sorge, ma l’antipatia è reciproca. Durante una chiacchierata con Katia, che stava facendo dei complimenti allo schermidore, Soleil ha esternato un giudizio completamente opposto: “Fa ca**re”. Tra Aldo Montano e Soleil Sorge non scorre buon sangue. In passato il campione olimpico ha espresso il suo disappunto nei confronti di Sonia Bruganelli rea di aver difeso più volte l’influencer dandole l’immunità ed evitando di mandarla al televoto a sfidarsi con gli altri concorrenti.

Anche Soleil non gradisce la vicinanza di Montano e non manca occasione di sminuirlo. Dopo la puntata Soleil ha fatto notare ad alcuni inquilini che Montano er un po’ in difficoltà, perché non l’ha potuta nominare perché immune.

Aldo Montano è molto amato dal pubblico e anche da Katia Ricciarelli, che lo difende ogni volta dagli attacchi di Soleil. Ma il web sembra prendere le difese del campione olimpico: “Io mi meraviglio che c’è gente che si permette di parlare a vanvera di Aldo, prima di parlare di lui guardatevi voi allo specchio” e “Sta diventando sport olimpionico insultare Aldo perché gli sta sul ca*zo Soleil? Vedo vi state esercitando parecchio”, hanno commentato due utenti su Twitter. In questi giorni è circolata sui social un vecchia intervista di Aldo Montano e Katia Ricciarelli alle Iene ai tempi della loro partecipazione a La Fattoria: “Ma Katia era davvero innamorata di Aldo, ora capisco perché lei sia ancora legata a lui. Fa troppo strano vedere quel video e vederli ora in casa insieme”, ha detto un fan. Questa sera Alfonso Signorini mostrerà nella casa la divertente intervista?

