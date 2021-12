Aldo Montano stronca Manuel e Sophie/ “In amore o mi piaci o non mi piaci, è semplice!”

Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo: “Siamo molto simili…”

Ieri sera dopo cena Aldo Montano, Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo si sono messi a parlare della differenza degli amori che nascono dentro o fuori la Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne e il nuotatore pensano che nelle vita di tutti i giorni la distanza – il non vivere insieme 24 ore su 24 – sia fondamentale per il successo di una relazione. Solo sentendo la mancanza della persona amata si può capirne l’importanza, cosa nella Casa del GF non accade a causa della convivenza forzata. “Per capire se ti manca una persona deve essere lontana”, ha commentato Sophie. Secondo la giovane modella lei e il nuotatore affrontano i rapporti nello stesso modo: “Siamo molto simili, io capisco i tuoi discorsi su Lulù. Molti tuoi atteggiamenti sono esattamente atteggiamenti che io ho. Purtroppo entrambi idealizziamo, quando non abbiamo vogliamo e quando abbiamo ci viene un po’ di ansia e vogliamo stare liberi, e quando sono libero non voglio stare libero…”.

Sophie Codegoni, cosa si è rifatta?/ Labbra e seno: foto prima e dopo i ritocchini

Aldo Montano: “Siete complicati”

Aldo Montano, però, non condivide pienamente il discorso di Sophie Codegoni: secondo lo schermidore questo tipo di approccio non è corretto e si augura che sia soltanto accentuato dalle dinamiche del programma. “Siete complicati ragazzi, nella vita normale bisogna essere molto più seri… o mi piaci o non mi piaci. È una cosa semplicissima”, ha commentato dopo aver ascoltato i discorsi dei due ragazzi. E ha aggiunto: “Se c’è una bella chimica, è un acceleratore stare qui dentro”. Secondo Sophie, però, deve trattarsi di una chimica molto forte per resistere alla convivenza forzata che mette in mostra i difetti dell’altro, che in un contesto normale verrebbero fuori a piccole dosi. Aldo, sicuramente più maturo dei due vip, non sembra comprendere a pieno l’indecisione e l’insicurezza con cui affrontano le relazioni dentro la casa. Clicca qui per vedere il video

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo/ Coccole al GF Vip con Lulù Selassiè "Prima ero troppo nervoso, ora…"Sophie Codegoni smaschera Soleil Sorge/ “Sapevo già tutto” riferimento ad Alex Belli?

© RIPRODUZIONE RISERVATA