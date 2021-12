Aldo Montano un addio al GF Vip quasi annunciato/ Ultima notte al GF Vip senza Manuel Bortuzzo

Aldo Montano, addio al GF Vip quasi certo…

Nel corso della puntata di oggi, lunedì 13 dicembre 2021, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip saranno messi davanti alla domanda fatidica se restare o lasciare la Casa, dopo l’annuncio del prolungamento fino al prossimo 14 marzo 2022. è ormai certo l’addio di Aldo Montano: il campione è ansioso di ricongiungersi con la propria famiglia e trascorrere il Natale con moglie e figli. Lo schermidore ha rivelato di aver già chiesto lo smoking per uscire dalla casa, in cui è entrato per fare una nuova esperienza e non per intraprendere una carriera televisiva. Nella sua ultima notte nella casa del Grande Fratello Vip, Aldo Montano è rimasto solo con Gianmaria Antinolfi. Moltissimi telespettatori hanno notato il fatto che Manuel Bortuzzo non si sia invece avvicinato all’amico, preferendo stare insieme a Lulù.

Aldo Montano: diventa un meme sui social

Nei giorni scorsi Aldo Montano è diventato un “meme” per le sue espressioni durante l’esibizione al piano di Alex Belli. L’attore ha interpretato una canzone di Riccardo Cocciante con un pathos a dir poco esagerato: la sua esibizione ha suscitato l’ilarità del pubblico ma non solo, la reazione di Aldo, del tutto inaspettata, è stata la parte preferita dal mondo di Twitter. La reazione dell’atleta chiaramente non sorprende, dato che il rapporto tra i due concorrenti si era drasticamente incrinato dopo la serata di Halloween. Sebbene Aldo e Alex, dopo quel giorno, avessero provato ad avere un rapporto normale, qualcosa si era definitivamente rotto. Inoltre Montano non ha mai avuto molto in simpatia Soleil Sorge, a cui Alex ha dedicato mole attenzioni fino ad oggi…

