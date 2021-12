Aldo Montano verso l’addio al Grande Fratello Vip/ Confessione in diretta?

Aldo Montano sembra essere pronto all’addio alla Casa del Grande Fratello Vip 2021. Come ribadito ai suoi compagni d’avventura, l’ex azzurro di scherma avrebbe deciso di non proseguire la sua vita sotto l’occhio elettronico delle telecamere oltre il 13 dicembre prossimo, data in cui originariamente avrebbe dovuto concludersi il reality show di Canale 5, successivamente prolungato fino alla prossima primavera. Questa sera potrebbero giungere nuove rivelazioni da parte del diretto interessato sull’argomento, che nel frattempo si è trovato a discutere con alcuni altri inquilini circa le storie d’amore che stanno nascendo all’interno della Casa.

Aldo Montano stronca Manuel e Sophie/ "In amore o mi piaci o non mi piaci, è semplice!"

Queste, in particolare, sono state le sue parole: “Siete complicati ragazzi, nella vita normale bisogna essere molto più seri… O mi piaci o non mi piaci”. Il fatto di vivere sotto lo stesso tetto per alcuni mesi, inoltre, dovrebbe essere uno stimolo ulteriore per le coppie: “Se c’è una bella chimica, è un acceleratore stare qui dentro”. Insomma, per Aldo i problemi di cuore emersi in queste settimane sarebbero molto meno seri del previsto e risolvibili soprattutto con un’arma precisa: la naturalezza.

Gianmaria in crisi per "l'addio" di Aldo Montano al GF VIP/ "Non posso pensare di continuare senza di lui"

ALDO MONTANO, TENSIONI CON SOLEIL SORGE

Lo scorso lunedì 6 dicembre è andata in onda la 25esima puntata del Grande Fratello Vip, con Aldo Montano chiamato in causa nel merito di un accadimento risalente a qualche giorno prima. Infatti, mentre argomentava sulla festa indetta dalla redazione il sabato precedente, Alfonso Signorini ha voluto chiamare in disparte lo sportivo e Soleil Sorge. Il motivo era un piccolo battibecco avvenuto fra i due; infatti, la ragazza lo aveva maliziosamente accusato di essere come la Svizzera, ovvero neutrale.

Montano si è subito difeso, asserendo che il suo approccio e il suo obbiettivo nel programma sono lontani dalle discussioni che spesso si creano all’interno della casa. Interpellato dal presentatore, il campione ha confermato la sua posizione, dimostrando anche una sorta di indifferenza rispetto alle presunte accuse dell’influencer. Quest’ultima non ha chiaramente ritirato la sua posizione, confermando la sua percezione nei confronti di Aldo.

Aldo Montano e il massaggio hot di Manuel Bortuzzo a Lulù/ “Non ci capisco niente”

ALDO MONTANO VERSO L’ADDIO AL GF VIP 2021: LA CONFESSIONE DOPO LA DIRETTA DI LUNEDÌ

In seguito, Montano è stato coinvolto anche in un momento particolarmente emozionate; chiamato in Mystery Room, gli è stato mostrato un video messaggio della moglie, che ha provocato in lui una forte emozione. Inoltre, a grande sorpresa la donna era in collegamento direttamente dalla Russia, occasione bellissima per lasciarsi andare a forti dichiarazioni d’amore, tra lacrime e parole di conforto. Nel momento della nomination, Aldo Montano ha avuto il privilegio di scegliere il nome in maniera nascosta al resto dei componenti, essendo stato selezionato come immune nel corso della serata. Come molti concorrenti, ha deciso di nominare Maria Monsè, dimostrandosi anche lui deluso dall’atteggiamento della donna nei diverbi con Lulù e Sophie.

Nelle ore successive alla diretta, però, il campione olimpico si è lasciato andare ad una clamorosa confessione. Ha infatti confermato la possibilità di lasciare il programma la prossima settimana. Visto il presunto prolungamento del programma che andrebbe ben oltre il 13 dicembre, Aldo sembra ormai convinto di non voler andare avanti, definendo “completato” il suo percorso all’interno del programma. Si aspettano dunque conferme o smentite da parte del campione olimpico di scherma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA