Aldo Montano “Vincitore Grande Fratello Vip? Davide Silvestri”/ “Pacato ed educato, potrebbe vincere…”

Aldo Montano è intervenuto nella live-stream su Instagram “Casa Chi“, organizzata e ideata dai giornalisti “Chi”, Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia. I temi snocciolati dal campione olimpionico sono stati diversi: tra questi una sua interessante riflessione su un possibile vincitore del Grande Fratello VIP. Il livornese dopo aver sorriso sull’etichetta “vincitore morale”, assegnata sia a lui che all’amico Manuel Bortuzzo, ha sorpreso un pò tutti facendo un nome a sorpresa: “Non so, a me piacerebbe vincesse Davide. Lo vedo nelle vesti di un probabile vittorioso per tanti aspetti: è uno pacato, dice la sua quando la deve dire, sempre in maniera educata. Per me potrebbe essere lui il vincitore”. Aldo Montano ha dunque fatto una sua previsione indicando il nome di Davide Silvestri, uno dei concorrenti più amati dal pubblico.

Cresciuto in una famiglia di schermidori, Aldo Montano eredita la passione per la scherma fin dalla più tenera età. Si allena e fa esperienza presso il Circolo Scherma Fides di Livorno ed entra a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria. Nel 2004 vince la sua prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene, nel torneo di sciabola individuale, mentre conquista l’argento nel torneo a squadre. Nel 2008, ai Giochi Olimpici di Pechino, viene eliminato agli ottavi di finale, ma arriva una medaglia di bronzo nella sciabola a squadre. Più recentemente ha vinto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 una medaglia d’argento nella sciabola a squadre. Sposato con Olga Plachina, anche lei sportiva, ha due figli: Olimpia e Mario.

