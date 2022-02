Aldo Montano vs Lorenzo Amoruso/ “Parole su Manila? Non lo riconosco, non è lui”

Si dice decisamente sorpreso Aldo Montano, dopo le recenti dichiarazioni rilasciate da Lorenzo Amoruso nei confronti della sua compagna, Manila Nazzaro. L’ex calciatore ha spiegato di non riconoscere più la donna che ha accanto, e ha voluto esternare il proprio malumore via social, con un post che ha fatto il giro del web soprattutto fra gli appassionati di gossip e del Gf Vip 2021. “Conosco abbastanza bene Lorenzo – ha dichiarato Montano, ospite del programma CasaChi – e non mi sembrano parole sue. Abbiamo parlato di Manila, del suo amore e lo riconosco poco in queste parole. Forse sono state dettate da un impulso perché Manila sta facendo il suo percorso nel migliore dei modi e prendendo posizione cercando di darsi da fare”.

Quindi lo sportivo ha ribadito: “Queste parole le riconosco poco dalla bocca di Lorenzo, non so se c’è un messaggio più chiaro che voleva mandare all’interno della Casa. Magari voleva che fosse letto in puntata per farlo sapere a Manila. Non so commentare ma mi sembra un’altra persona che scrive. L’ho sentito fino a pochi giorni fa e abbiamo parlato di tutt’altro. Due giorni fa era tutta un’altra cosa e queste parole mi suonano strane”. Aldo Montano ricorda di aver visto sempre una Manila Nazzaro “decisa”, e sottolinea come l’ingresso di Delia sia stato comune positivo per l’ex Miss Italia, in quanto la stessa si è “staccata da un blocco”.

ALDO MONTANO: “MANILA? LORENZO AMORUSO SI E’ BATTUTO PER LEI”

Quindi Aldo Montano, parlando del post di Lorenzo Amoruso, ha continuato: “Con Manila abbiamo fatto tre mesi da fratello e sorella condividendo lo stesso punto di partenza, da genitori e con figli. La conoscevo già ed abbiamo stretto subito un ottimo rapporto. Lorenzo voleva farla restare e si è battuto, e lo so perfettamente perché ne ho parlato con lui, contro mille difficoltà e problematiche e si sta dando da fare e questo lo so per certo”. Insomma, è un Montano decisamente basito, ma come del resto gran parte di tutte le persone che hanno letto il post di Lorenzo Amoruso. Sicuramente ci sarà modo di parlarne venerdì sera, durante la nuova puntata del Gf Vip 2021.

