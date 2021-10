Aldo Montano vuole lasciare il GF Vip?/ La confessione a Manuel e la decisione

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 18 ottobre uno dei concorrenti che si è messo più in evidenza è stato sicuramente Aldo Montano. Lo schermidore, che ha partecipato alle ultime Olimpiadi a Tokyo prima di entrare nella Casa, ha “festeggiato” la mancata immunità di Miriana Trevisan, salvezza che è invece toccata a Soleil Sorge che è stata scelta dal pubblico da casa per la settimana. Successivamente Montano ha vissuto un momento toccante, con lo sportivo che ha avuto modo di incontrare di nuovo la compagna Olga Plachina.

L’incontro con Olga è stato ricco di emozioni per lo sportivo, che non ha perso comunque la sua simpatia anche in un momento particolare con la donna amata. Montano ha infatti scherzato con la madre di sua figlia Olimpia chiedendole se fosse incinta, ma la ragazza gli ha dato ovviamente una risposta negativa. Alla notizia che tutti fuori stanno bene e che lo salutano non è mancato il sorriso, poi un messaggio chiaro: Aldo può scherzare anche con le donne della Casa, l’importante è che non esageri molto. Lo stesso Montano successivamente ha spiegato ad Alfonso Signorini che lui ama molto la sua compagna, anche se ha deciso di non sposarla in quanto non crede affatto nel matrimonio. Dopo essere rientrato in Casa, lo schermidore, visibilmente commosso, ha ricevuto degli abbracci calorosi da parte di Alex e di Manuel, che sono da sempre i suoi amici.

Nel corso della puntate del 18 ottobre non è mancata la veste dell’Aldo “consigliere”, con Gianmaria protagonista di una nuova “rubrica”. Lo sportivo ha infatti suggerito al concorrente di lasciar perdere per sempre la sua fidanzata Greta, in quanto non crede che la ragazza ci tenga a lui e che i suoi sentimenti siano sinceri. Dopo, Montano ha partecipato come tutti gli altri alle nomination. Lo schermidore ha avuto modo di votare Miriana, a suo dire, molto ambigua e rea di aver iniziato la sua storia d’amore con Pisu solamente per poter avere la possibilità di stare il più a lungo possibile nella Casa. Al termine della puntata, poi, Montano è apparso molto rilassato in quanto non è rientrato tra i nominati della settimana.

Nei giorni successivi alla puntata del 18 ottobre si sono visti dei video, in cui lo sportivo confidava a Manuel di sentire la mancanza della sua famiglia, anche se vuole restare nella Casa fino a che il pubblico dei telespettatori non deciderà di eliminarlo. Tra i pregi di Aldo ci sono sicuramente il suo essere sempre molto leale con tutti e il suo essere sincero. Tra i difetti invece c’è il fatto che per il momento ha deciso di essere forse troppo diplomatico con gli altri concorrenti e di non aver espresso a volte il suo pensiero. Nella prossima puntata del Grande Fratello ci si aspetta che Montano non vada ancora al televoto, e che continui a fare squadra soprattutto con Alex Belli e con Manuel.



