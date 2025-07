La ricostruzione del caso Aldo Moro, dal rapimento al ritrovamento del corpo nel portabagagli della Renault rossa in via Caetani si è rivelata dopo anni di indagini, ricca di nomi e protagonisti diretti ed indiretti, ma anche di circostanze intricate e di misteri che ancora oggi sembrano restare irrisolti. Alcune di queste domande senza risposta sono state sollevate anche nella fiction Esterno Notte, come ad esempio la mancata trattativa che di fatto portò poi all’esecuzione dello statista dopo 55 giorni di prigionia.

Eurojackpot/ Estrazione di oggi venerdì 11 luglio 2025: la combinazione vincente

Partendo da questo punto, come conferma la cronologia degli eventi, all’epoca si stabilirono due differenti punti di vista su come portare avanti un eventuale dialogo con i sequestratori, se infatti da una parte d’era un assoluto rifiuto di trattare da parte dei partiti di governo, in primis la DC, dall’altra molti si schierarono a favore di un compromesso da trovare arrivando anche sostenere il pagamento di un riscatto, pur di arrivare ad una soluzione. Il rifiuto categorico, arrivato ufficialmente da parte di Andreotti il 5 maggio, pone fine a tutte le ipotesi, e fa scattare la sentenza, annunciata dallo stesso Moro in una lettera alla moglie nella quale scrisse: “Ora, improvvisamente, quando si profilava qualche esile speranza, giunge incomprensibilmente l’ordine di esecuzione“.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 11 luglio 2025: numeri vincenti e jackpot

Sequestro Aldo Moro, la trattativa segreta e le carte del memoriale mai ritrovate

Alcune piste portate avanti nel corso delle varie inchieste sul sequestro di Aldo Moro, seguirono le ipotesi di una trattativa segreta che probabilmente sarebbe stata condotta dai servizi segreti che avrebbero cercato di trovare un punto di incontro con i terroristi, in un quadro di interessi internazionali più ampio che avrebbe coinvolto anche le intelligence estere. Queste teorie però negli anni sono rimaste un mistero senza alcun fondamento, così come i presunti segreti di stato rivelati da Aldo Moro durante la prigionia, che furono oggetto di una ulteriore tesi alternativa che avrebbe spiegato le ragioni dietro al mancato compromesso tra Stato e Br.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 11 luglio 2025: numeri vincenti e simboli

Alcune risposte a quest’ultimo quesito ancora aperto forse potevano essere trovate tra le carte del memoriale Moro, un documento scritto dall’ex presidente della Democrazia Cristiana proprio durante la permanenza nel covo dei brigatisti, come confermarono molti tra i condannati per il caso durante i processi. Le fotocopie delle pagine dattiloscritte sul contenuto degli interrogatori sono state ritrovate casualmente nel 1990 nell’appartamento di via Monte Nevoso a Milano, una delle ex sedi del gruppo eversivo, tuttavia, i fogli originali scritti a mano non sono mai stati rinvenuti e questo dettaglio ha contribuito a metterne in dubbio la veridicità.