Aldo, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ “Mio figlio è un fan di Gemma Galgani”

Il parterre del trono over di Uomini e Donne continua ad arricchirsi. Nel corso della puntata trasmessa oggi, giovedì 1° aprile, dopo il momento dedicato a Samantha Curcio, Maria De Filippi ha aperto le danze. Concluso il momento ballerino, Maria ha notato il ballo che Gemma Galgani si è concessa con un nuovo cavaliere dopo la decisione di chiudere la conoscenza con Domenico che ha scatenato la dura reazione di Tina Cipollari. “Ho notato che hai ballato con un nuovo signore”, ha detto la conduttrice. Gemma, con il sorriso, conferma di aver concesso un ballo ad Aldo, un signore che ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al programma di canale 5 per trovare l’amore. Simpatico e allegro, Aldo si presenta parlando proprio di Gemma.

ALDO, BALLO CON GEMMA GALGANI MA…

Aldo, su invito di Maria De Filippi, raggiunge il centro dello srudio per presentarsi. “Ho 69 anni e sono un ex bancario”, spiega Aldo. “Ho ballato con Gemma perchè mio figlio, stamattina, mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere vedermi ballare con Gemma di cui è un fan”, aggiunge il cavaliere. Tina Cipollari, poi, chiede informazioni su alcune sue abitudini e Aldo svela di non fare il pisolino e di poter anche non dormire per giorni interi. Di fronte alla domanda di Maria che gi chiede se provi già interesse per qualche dama, Aldo spiega di non limitarsi all’impatto fisico e di voler prima conoscere le signore per poi esprimere una preferenza. Il nuovo cavaliere comincerà una conoscenza con Gemma?

