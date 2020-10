Aldo, nuovo cavaliere Uomini e Donne/ “Sono un vigile del fuoco e mi piace…”

Nuovo cavaliere per il trono over di Uomini e donne. Dopo la nuova discussione tra Aurora Tropea e Gianni Sperti, Maria De Filippi invita Aldo ad accomodarsi al centro dello studio per presentarsi. 37enne, vigile del fuoco, amante dei tatuaggi, Aldo conquista immediatamente le simpatie del parterre femminile, ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Non sono mai stato sposato e non ho figli. Non ho preferenze per il genere di donna, ma mi piacciono le donne mediterranee”, afferma Aldo che, tra le varie dame del parterre del trono over, ammette di essere stato colpito da Valentina, da Roberta Di Padua, ma anche da Angelica, una ragazza appena giunta in trasmissione per conoscere e corteggiare Nicola Vivarelli.

ALDO, IL NUOVO CAVALIERE DI UOMINI E DONNE PUNTA ROBERTA DI PADUA

Aldo, il nuovo cavaliere 37enne di Uomini e Donne, non perde tempo e punta immediatamente Roberta Di Padua. Mentre Tina Cipollari gli propone di conoscere Gemma Galgani, Aldo ammette di non avere limiti d’età, ma di non volere donne con cui avrebbe una grande differenza d’età. Scartata l’ipotesi Gemma, Aldo sceglie di ballare con Roberta Di Padua a cui sceglie di regalare una piccola emozione dopo il duro confronto che ha avuto con Michele. Per la dama storica del trono over sarà l’inizio di una nuova conoscenza? Aldo, giovane e molto interessante, riuscirà a conquistare le attenzioni di Roberta facendole dimenticare Michele? Per il momento, i due si concedono un semplice ballo.



