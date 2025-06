Ritorno di fiamma tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota? Spuntano alcuni movimenti social che non passano inosservati.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: cos’è successo dopo la separazione

Tra le coppie più amate tra quelle nate a Uomini e Donne c’è sicuramente anche quella di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Una storia d’amore nata in uno studio televisivo e che, per intensità, ha appassionato tutti anche dopo l’addio alla trasmissione. Sposati e genitori di tre bambini, la relazione tra Aldo e Alessia ha vissuto anche momenti difficili. L’ultimo ha portato ad una vera separazione nonostante entrambi abbiano fatto di tutto per salvare il matrimonio.

“Voglio tornare al discorso di ciò che abbiamo fatto per salvare la nostra famiglia, abbiamo fatto di tutto e la colpa non è nè mia nè di Alessia. Abbiamo cercato di salvare il salvabile, di non odiarci, si può essere una famiglia anche da separati. L’importante è amare i propri figli. Le cose cambiano col passare del tempo. Le discussioni se continuano vanno a rovinare quel che di buono si è costruito per 11 anni. Io ci ho voluto mettere la faccia, in diretta, senza fare taglia e cuci”, ha raccontato Aldo in un video Instagram parlando del difficile momento. A distanza di mesi, tuttavia, pare che tra i due le cose stiano cambiando.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota di nuovo vicini?

Nonostante la separazione, tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, i rapporti non si sono mai interrotti per la presenza di tre bambini a cui entrambi stanno provando a non rendere difficile tale momento. Tuttavia, secondo quando fa sapere Alessandro Rosica, i due avrebbero deciso di riprovarci e i movimenti social confermerebbero tale voce.

In occasione del decimo compleanno del primogenitori, Aldo e Alessia non solo sono apparsi nuovamente vicini, ma hanno anche condiviso lo stesso post per augurare buon compleanno al figlio. “A te che mi hai cambiato la vita … mi hai reso mamma per la prima volta, A te… che hai dato un senso a tutto. Buon compleanno anima mia. Sarò… Saremo… sempre lí… a un passo da te! Ti amo. La tua mamma“, ha scritto Alessia. “Sono passati già dieci anni. Buon compleanno al mio piccolo grande amore”, ha aggiunto Aldo.

