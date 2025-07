La storia d’amore tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota è nata più di dieci anni fa nello studio di Uomini e Donne ed è stata coronata dal matrimonio e dalla nascita di tre figli. Un amore grande e importante quello che ha unito la coppia che, dopo aver festeggiato il decimo anniversario, all’inizio dell’anno si è detta addio. Dopo l’annuncio, entrambi hanno evitato di commentare ulteriormente preferendo la strada del silenzio. In occasione del compleanno del figlio, sono tornati a farsi vedere insieme dando il via ad una serie di voci.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che i due abbiano deciso di riprovarci per rimettere insieme la loro splendida famiglia, ma cosa c’è di vero intorno a tali voci? A svelare la verità, attraverso un post domande pubblicato su Instagram, è stata la stessa Alessia che ha svelato l’attuale natura del rapporto con Aldo.

Alessia Cammarota: la verità sul rapporto con Aldo Palmeri

“Una cosa ve la voglio dire: se io rispondessi nel modo in cui voglio rispondere a tutte le vostre domande, come minimo mi metterebbero in galera”. Con queste parole, Alessia Cammarota ha dato il via al box domanda attraverso cui ha soddisfatto la curiosità dei fan. Dopo aver ammesso di aver anche pensato di tornare a Napoli, Alessia ha spiegato che, per amore dei figli che hanno diritto alla presenza costante del padre, resterà a vivere in Sicilia. “Ci ho pensato, ma non sarebbe giusto per i miei figli. Hanno bisogno della madre tanto quanto del padre. Così ho scelto di restare. Loro prima di qualsiasi cosa al mondo”, ha detto.

Poi, di fronte ad una domanda diretta su Aldo Palmeri, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato come sono, attualmente, i loro rapporti: “Ci vogliamo bene. Ci supportiamo come genitori e nella vita. Abbiamo fatto tanta strada insieme, non possiamo dimenticarlo”.