Uomini e Donne, indizi positivi su Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: possibile ritorno di fiamma dopo la rottura delle scorse settimane.

Dopo gli indizi social e i rumor di sottofondo, cresce l’ottimismo per il possibile ritorno di fiamma per una coppia storica di Uomini e Donne che, dopo anni d’amore, proprio qualche mese fa sono giunti alla sofferta rottura. Stiamo parlando di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, tra gli ex volti del dating show di Canale 5 più amati di sempre. Come anticipato, lo scorso mese di dicembre dopo aver affrontato un periodo tumultuoso hanno deciso di prendere strade diverse; un esito che è stato accolto con sofferenza dai fan che nel frattempo hanno continuato a sperare che le cose potessero tornare al loro posto.

Proprio nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli a proposito del possibile ritorno di fiamma per Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Ancora una volta complici i social; proprio dai rispettivi profili arrivano dei segnali distensivi e di sibillina apertura ma siamo ancora nel merito degli indizi e non delle prove certe. Entrambi – come racconta Gossip e Tv – non si sono certo persi i festeggiamenti per il compleanno del figlio Niccolò che ha compiuto 10 anni. Diversi scatti sui profili dei genitori ma è la didascalia del papà ad aver alimentato nuovamente le speranze dei fan.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota vicini al ritorno di fiamma?

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati insieme? Questo l’interrogativo dominante nelle ultime ore e strettamente legato ai sogni dei fan dell’ex coppia di Uomini e Donne. “Auguri amore nostro, ti amiamo immensamente”, questa la tenera didascalia dell’ex tronista a corredo di una foto che racconta il compleanno del figlio Niccolò. A colpire è appunto quel ‘nostro’, quel plurale che sembra sintomatico di un amore mai finito e che attende solo di essere nuovamente alimentato.

Tra l’altro, ad avvalorare la tesi di un possibile ritorno di fiamma imminente, spunta anche il parere di Alessandro Rosica. Come racconta Gossip e tv, l’esperto di cronaca rosa avrebbe raccontato di come, stando alle sue fonti, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sarebbero tornati ad essere affiatati come un tempo. Insomma, chissà che a breve non arrivi un chiarimento definitivo da parte dei diretti interessati; intanto, i fan sognano!

