Aldo Palmeri e lo sfogo in lacrime per la fine del matrimonio con Alessia Cammarota

Non è un periodo facile per Aldo Palmeri e Alessia Cammarota che, dopo anni insieme e tre figli, si sono separati definitivamente. Se Alessia ha scelto la strada del silenzio, Aldo Palmeri, dopo aver confermato la separazione con un video, si è lasciato andare ad uno sfogo tra le lacrime nel corso di una diretta Instagram fatta il giorno di Pasqua. “Io e Alessia abbiamo vissuto anni fantastici. Abbiamo costruito una famiglia, cresciuto tre bambini meravigliosi. L’ultimo anno è stato difficile, fatto di litigi continui. Non c’è un colpevole, abbiamo anche provato con la terapia di coppia, ma non è bastato. Non passerò la Pasqua con i miei figli e questo mi spezza il cuore”, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: niente guerre per amore dei figli

Insieme da tanti anni e genitori di tre bambini, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, come ha spiegato lui nel corso di una diretta Instagram, hanno fatto di tutto per salvare il matrimonio senza, purtroppo, riuscirci. “Abbiamo provato in tutti i modi a restare uniti. Non è colpa mia, né di Alessia. Abbiamo cercato di non odiarci, anche per i nostri figli. Le discussioni, però, a lungo andare logorano tutto, anche l’amore. Si può essere una famiglia anche da separati, ciò che conta è continuare ad amare e proteggere i figli”.

Oggi, l’unico obiettivo di entrambi è rendere felici i loro bambini ed essere due genitori separati sereni. Aldo spiega di essere andato via di casa perché i litigi erano quotidiani aggiungendo che, ora, sta “cercando solo di essere un buon padre. Il mio timore più grande è che queste falsità possano condizionare la percezione dei miei figli. Loro vanno a scuola, sentono i discorsi degli adulti, rischiano di portare a casa messaggi distorti. Io e Alessia stiamo cercando di non farci guerre, per il loro bene”.