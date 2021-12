Aldo stana Manuel Bortuzzo “capito di amare Lulù quando rischiava di perderla”/ “Futuro? Contento se…”

Aldo Montano, nell’ambito di una diretta Instagram, ha rivelato a tutti i fan suoi e del Grande Fratello Vip 2021 come mai Manuel Bortuzzo abbia fatto dietrofront su Lulù Selassiè, capendo di esserne innamorato dopo un periodo nel quale la coppia sembrava essere definitivamente scoppiata. Non dimentichiamo, infatti, che non sono mancate le tensioni e i litigi tra i due innamorati, con toni talvolta decisamente forti, che parevano destinati ad annullare ogni speranza di relazione che la giovane princess covava dentro di sé.

Poi, però, qualcosa è cambiato. Come ha rivelato lo stesso Montano – che ha abbandonato la Casa del GF Vip volontariamente, così da poter trascorrere il Natale con la sua famiglia -, “Manuel nelle ultime settimane aveva veramente una luce diversa. E questo a me fa bene. Lulù ha sempre dimostrato di essere dolce e tenera nei confronti di Manuel. È sempre stata la più presa della coppia, questo è assodato. La sua dolcezza e la sua sensibilità sono estreme, davvero forti”.

ALDO MONTANO: “QUANDO HA CAPITO CHE STAVA PER PERDERE LULÙ, MANUEL HA REAGITO”

Nel prosieguo del suo intervento in diretta sui suoi profili social, Aldo Montano ha rivelato che Manuel è quello che più lo ha impressionato, perché in pochissimo tempo “è riuscito a capire quanto gli sarebbe mancata Lulù se fosse andato via e da quel giorno in poi, capendo a cosa sarebbe andato incontro nel non vederla più, gli è scattato qualcosa di importante che si trasforma in luce, allegria, felicità e quindi questa è la cosa più bella che riesco a percepire”.

Quale futuro potrà avere la coppia? Montano non si sbilancia, ma dice: “Se dopo succede qualcosa di importante e meraviglioso fuori, ne sono contento più di prima”. Insomma, se sono rose fioriranno, ma “l’intuizione” avuta da Manuel sull’importanza del suo rapporto con Lulù lascia davvero ben sperare.

