Ale e Federico si sono lasciati?/ Colpo di scena a Temptation Island 2023: richiesta choc dopo il tradimento

Ale e Federico sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia su Canale 5. Durante l’ultima puntata, il loro percorso ha avuto un’evoluzione. Ale si è infatti avvicinata al single tentatore Lollo, lasciandosi andare anche ad un bacio. La ragazza dopo l’accaduto ha prontamente richiesto un falò di confronto immediato con il fidanzato Federico per chiarire la sua storia. “Non posso più accettare questo comportamento, mi sta umiliando. – ha annunciato la fidanzata – Penso di essere una brava persona e non di meritare questo e penso che lui non si sta comportando bene. Sono stufa di essere la parte debole di questa relazione e visto che lui è un codardo e un vigliacco, prendo io la decisione e chiedo un falò immediato”.

Inaspettata è stata però la risposta di Federico. Il fidanzato non sono ha rifiutato il falò di confronto con Ale, ma ha fatto chiaramente capire a Filippo Bisciglia e ai telespettatori di voler continuare il suo percorso a Temptation Island per conoscere meglio la single Carmen, per la quale sembra aver preso una cotta.

Ale e Federico si tradiscono a vicenda a Temptation Island 2023? La richiesta della fidanzata

“Da ora in poi allora farò il mio percorso senza pensare a lui!” ha allora annunciato Ale una volta venuta a sapere della risposta di Federico alla richiesta del falò di confronto. Nel corso della quarta puntata sarà proprio lei a fare una richiesta inaspettata al conduttore: quella di non far vedere al fidanzato alcun nuovo video su di lei, continuando dunque ‘al buio’ il suo percorso a Temptation Island 2023. Ale, dunque, invita Federico a fare il suo percorso in totale libertà, così come lei stessa farà col single Lollo. Come reagirà Federico a questa decisione? È probabile che il fidanzato si lascia del tutto andare con la single Carmen, arrivando a tradire a sua volta la compagna. Non sono dunque da escludere nuovi baci con i single questa sera, che potrebbero sancire l’addio definitivo della coppia.

