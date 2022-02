Ale e Franz, chi sono?/ Duo comico popolare grazie a Zelig: nomi veri e vita privata

Chi ama trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento davanti alla Tv non può non conoscere Ale e Franz, duo comico che ha raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione a “Zelig“, oltre a diversi programmi di cui sono stati protagonisti in prima persona. Le loro battute sono tutte all’insegna del sarcasmo e li hanno resi tra i più amati dai telespettatori, complice anche l’affinità che li unisce. E’ evidente a tutti, infatti, come i due si trovino bene anche lontano dalle luci dei riflettori.

Drusilla Foer, lo scontro con Iva Zanicchi a Sanremo 2022/ La cantante: "Amiche ma.."

E ora che le misure restrittive sono state lentamente allentate la coppia è ben felice di tornare a esibirsi in teatro, dove hanno la possibiltà di avvertire distintamente l’affetto che il pubblico ha nei loro confronti. A distanza di mesi sono più che soddisfatti di essere nuovamente nel cast di “Che tempo che fa“, dove ripropongono l’ormai famoso “sketch della panchina“.

Ornella Muti/ “Sanremo? Una fatica, non è il mio habitat! Morte papà mi ha segnato…”

Chi sono Ale e Franz: la storia di una coppia comoda amatissima

All’anagrafe Ale e Franz si chiamano rispettivamente Alessandro Besentini e Francesco Villa e sono nati rispettivamente nel 1971 e nel 1967. I due si sono conosciuti nel 1992 al CTA (Centro Teatro Attivo di Milano), dove si erano iscritti per perfezionare le loro doti nella recitazione, ma hanno deciso di unire le forze nel 1995. Il momento del debutto non è tardato ad arrivare e risale allo spettacolo “Dalla A alla Z”.

La popolarità è però arrivata grazie a “Zelig“, dove sono approdati nel 2000. Tra gli artisti che hanno deciso di avvalersi della loro collaborazione c’è Enrico Ruggeri, che li ha voluti al suo fianco per il tour “C’era un tedesco, un francese e un italiano“, datato 2014. Tra i loro successi più importanti c’è certamente lo show “Buona la prima”, di cui sono stati gli assoluti protagonisti su Italia Uno. Nel loro curriculum ci sono anche diversi film (“Tutti gli uomini del presidente”, “Un boss in salotto”, “Un fidanzato per mia moglie”, “Mi fido di te” e “La terza stella”, giusto per citare alcuni titoli), oltre a un’esperienza da doppiatori nel film “Madagascar“.

Michelle Hunziker, vittima di una setta/ "Ma oggi è impossibile manipolarmi"

In merito alla loro vita privata si sa davvero pochissimo. Ale è sposato e ha due figli, Giovanna e Filippo, mentre Franz sembra sia single.



© RIPRODUZIONE RISERVATA