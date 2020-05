Ale e Franz, “incidente” a Che tempo che fa/ Video: Francesco perde sangue e Fazio…

Pubblicità

Piccolo incidente a “Che tempo che fa” per Francesco Villa, che con Alessandro Besentini forma il duo comico Ale e Franz. Dopo il piccolo sketch, nella parte finale della trasmissione, si è tagliato un dito. Stavano già scorrendo i titoli di coda della trasmissione di Raidue quando ha mostrato in favore di telecamere il dito che perdeva molto sangue. Niente di grave comunque, un semplice taglio. Il piccolo incidente si è verificato proprio durante lo sketch. «Vedo in studio incredibilmente Ale… Ci sono Ale e immagino anche Franz… No solo Ale…», aveva detto Fabio Fazio per presentarli. «E spero per sempre solo io…», la replica di Ale. Ma poi si è presentato Franz, con un metro per misurare la distanza da rispettare. Misura due metri e prende posto, ma è proprio mentre il metro si riavvolge che si taglia. «Adesso visto che siamo a distanza può anche abbassare la mascherina. I guanti non li metto più, ormai fa caldo. Siamo nella Fase 2», dice Ale. E mentre parla si accorge che perde sangue, ma prosegue lo sketch nascondendo la ferita.

ALE E FRANZ, FRANCESCO SI TAGLIA DITO E PERDE SANGUE

Al termine dello sketch anche Ale si è reso conto che Franz stava perdendo sangue. Se ne è reso conto più tardi Fabio Fazio, quando dopo la pubblicità il comico ha spiegato cosa era successo. «Mi sono tagliato col metro durante… Quindi datemi un consiglio», ha detto rivolgendosi a Gigi Marzullo in collegamento. «No, si è tagliato col metro…», ha esclamato Fabio Fazio. Poi ha risposto Marzullo, che ha studiato medicina: «Stai attento per le altre dita, e mettiti un cerotto». Allora è intervenuto Fabio Fazio per scherzarci: «Vedi cosa vuol dire laurearsi in medicina? Bravo Gigi». Nel frattempo sui social è stato riproposto lo sketch con un video in cui si può vedere proprio il momento in cui Francesco Villa si fa male e nonostante il taglio va avanti con lo sketch, mentre Fabio Fazio non se ne rende conto, se non appunto a fine puntata.

“È libero qui?”

“No questo qui no, c’è l’ultimo, quello là in fondo, dove c’è un fuso orario diverso.” Ale e Franz e la panchina… a distanza a #CTCF da @fabfazio#stiamoancoraattenti pic.twitter.com/I0rnlcqGYi — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 10, 2020





