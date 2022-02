Ale e Franz: la fede e l’ironia/ “Dio, la Onlus e l’educazione alla felicità”

Dalla tv al teatro, passando per la vita di tutti i giorni dove da due “versanti” diversi – la fede e la laicità – si naviga nella medesima direzione: Ale e Franz – al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa – si raccontano a “Oggi è un altro giorno”, il programma di Serena Bortone su Rai 1.

Per il duo comico appena riapparso in tv nel salotto di Fabio Fazio con l’iconico sketch della “panchina” l’ospitata a Rai 1 sarà l’occasione di raccontarsi a fondo, ad esempio nel merito della loro interessante attività di volontariato nata all’interno della onlus “Ale&Franz and Friends. «Aiutiamo le piccole realtà attraverso progetti mirati e concreti: delle gocce, ma vitali per molte persone. Tante volte, fin dai tempi in cui facevo l’educatore, mi sono trovato davanti a situazioni dove dicevo: “Io non la so fare questa cosa, che ci faccio qui?”. Poi però decidevo di fare il primo passo, confidando che il Signore mi avrebbe aiutato a fare eventualmente gli altri. Spesso basta proprio un primo passo per cambiare le cose»: così spiegava “Franz” in una bella intervista a “Famiglia Cristiana” lo scorso aprile 2021. Definito dai più come “volontariato” l’attività di Ale e Franz è più un progetto voluto e sostenuto a fondo per aiutare-collaborare con diversi amici. Uno sguardo di carità che nasce dall’impegno sociale ed educativo che ha sempre affascinato il duo comico milanese, riproposto poi diverse volte anche in alcuni degli spettacoli portati in giro per l’Italia. «Conosco molte persone che fanno del bene, donando la loro vita e il proprio tempo agli ultimi, e semplicemente, di volta in volta, do loro una mano. Faccio davvero poco: alzo il telefono per capire come aiutarli», spiegava ancora Villa al settimanale cattolico.

LA FEDE IN DIO E IL RAPPORTO CON IL PARTNER

Ale è dichiaratamente ateo, Franz invece dichiaratamente cattolico: così distanti ma in realtà così amici, non solo per lavoro ma anche nella vita privata. «Ale è ateo. Probabilmente non ha avuto la fortuna di fare i miei stessi incontri ma è profondamente rispettoso della mia fede e questo, per me, già lo rende credente. Lui per esempio è molto attento alle espressioni che usa in mia presenza e se gli sfugge qualche parola poco consona si scusa, anche se spesso non ce ne sarebbe bisogno. È comunque un atteggiamento che apprezzo molto e che è segno di una grande intelligenza e, soprattutto, di umanità», ha raccontato ancora Francesco Villa a “Famiglia Cristiana”. Come poi spiegato anche in altre interviste tv, il duo comico si confronta su tutti i temi da portare poi sul palcoscenico, non nascondendo le differenze ma esaltando i punti in comune: «io con una tradizione più classicamente religiosa, lui più laica, ma abbiamo gli stessi identici valori. Quando c’è da aiutare qualcuno, non mi muovo io ma noi. La Onlus non è mia, ma nostra. Anche sul lavoro, abbiamo fatto molte scelte etiche, rifiutando per esempio di trattare certi temi, e siamo uniti su questo». Comici e intelligenti, con l’ironia che pervade la loro vita artistica come quella umana-personale: Franz che punzecchia Ale e viceversa, sempre con l’obiettivo di educarsi alla felicità. Alessandro colpito dalla religiosità di Francesco, Franz affascinato dallo schietto amore per la verità di Ale, nonostante la sua non fede: «È una persona che mi è stata messa vicino da Qualcuno più in alto: siamo partiti da realtà molto differenti, ci siamo incontrati e abbiamo pianificato, giorno dopo giorno, in mezzo a mille difficoltà un percorso di crescita, umana oltre che professionale. Dopo 26 anni siamo ancora qua. Per me è un punto di riferimento, un incontro del Signore». Un amico in tutto e per tutto, molto al di là del sodalizio artistico, che “risveglia” quella fede tormentata ma così piena di cui Franz ringrazia ogni giorno: «per me la fede è una lotta: una lotta buona, prima di tutto con se stessi oltre che con il mondo. Mi ritengo quindi molto fortunato ad avere conosciuto delle persone credibili: preti e suore di battaglia, che hanno profondamente indirizzato la mia vita», sottolineava ancora il Villa al settimanale cristiano.

