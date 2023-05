Ale e Franz nel cast di LOL 4?/ “Tra i contattati il duo comico”: l’indiscrezione

LOL 4, Ale e Franz nel cast? L’indiscrezione sul duo comico

Archiviata un’altra stagione trionfale di LOL, è tempo di pianificare e programmare la quarta stagione dello show record d’ascolti su Prime Video. Il format negli ultimi anni ha conosciuto un grandissimo successo, grazie soprattutto alla trascinante simpatia ed irriverenza dei comici che, di volta in volta, si sono avvicendati in scena con i loro sketch e le loro divertenti gag. Intanto, in vista di LOL 4, emergono le prime indiscrezioni sui grandi nomi della comicità italiana che domineranno la scena nella prossima edizione.

In particolare secondo quanto riportato dal settimanale Chi nella rubrica Chicche di Gossip, un irriverente duo sarebbe già stato contattato per il nuovo cast, ma ancora non ci sarebbe stata alcuna risposta: “Sono iniziati i casting per la quarta stagione di LOL. Tra i contattati il duo comico Ale e Franz, che sono stati spesso ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa. I due, però, per il momento nicchiano“. Al momento, dunque, i due comici sembrano indugiare. Se però venissero confermati, garantirebbero una buona dose di risate e intrattenimento al pubblico del format.

Verso la programmazione di LOL 4, dopo il grande successo della 3° edizione

Al momento sembra essere questa la prima, possibile grande novità della quarta edizione di LOL. Alla conduzione della terza stagione ci sono stati Fedez e Frank Matano, che potrebbero essere confermati al timone salvo ripensamenti o clamorosi cambiamenti all’ultimo. Mentre sul nuovo cast, al momento, vige il massimo riserbo e la macchina organizzativa della nuova stagione deve essere ancora avviata.

La speranza è che il nuovo cast possa replicare il grande successo dei precedenti. Nella terza stagione abbiamo assistito alle gag e agli sketch di Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi. Tutti, in un modo o nell’altro, hanno strappato un sorriso al pubblico e hanno cercato di strappare un sorriso anche ai loro avversari, al fine di mandarli fuori gara. L’edizione numero 3, alla fine, è stata vinta da Fabio Balsamo e Luca Bizzarri.

